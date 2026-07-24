El Govern repartirà 150.000 ulleres per a l'eclipsi solar amb un ampli dispositiu

150.000 ulleres homologades per observar l'eclipsi solar: aquesta és una de les mesures que ha previst el Govern en un dispositiu molt ampli per seguir el fenomen únic que es viurà entre les 19.30 i 21 hores del 12 d'agost -segons la zona- i que es podrà observar de manera privilegiada al sud de Catalunya. L'executiu ha presentat aquest divendres el desplegament previst per a l'eclipsi solar total, el primer des de 1905 i que no es repetirà fins d'aquí a 150 anys, i que preveu un gran desplegament que va des de l'àmbit de la salut fins al de la seguretat ciutadana passant per el de la mobilitat.
Aquest fenomen serà visible de manera total al terç sud de Catalunya, amb grans ciutats com Lleida i Tarragona com a grans protagonistes, a més de diversos punts de les Terres de l'Ebre i especialment del Delta. La fase de totalitat tindrà una durada prevista d'entre 28 segons i un minut amb 32 segons, mentre que a la resta del territori es veurà de manera parcial. L'executiu concep aquest fenomen com una oportunitat per posar la capacitat de recerca de Catalunya en primera línia, però en paral·lel també se centra en les mesures de seguretat, de salut i de mobilitat.
150.000 ulleres per extremar la precaució
Les 150.000 ulleres homologades es trobaran als 23 punts d'observació que corresponen a 18 municipis i que compleixen els criteris de seguretat. En total, hi ha una capacitat per acollir més de 50.000 persones en aquests espais especialment habilitats per a l'eclipsi solar total. La de les ulleres és una de les mesures previstes en el marc d'una campanya de sensibilització sobre el risc de mirar el sol sense protecció, que comanda el Departament de Salut. I és que observar aquest fenomen sense les ulleres homologades pot provocar lesions oculars greus i irreversibles.
Segons explica la conselleria de Salut, les radiacions de la llum solar afecten directament la retina i poden produir el que es coneix com a retinopatia solar, que passa de dificultats per veure a enfocar o a la presència de taques a la vista. Quan la lluna cobreixi el sol, disminuirà la llum per complet i donarà la sensació que es pot observar l'eclipsi sense protecció. De fet, en aquelles zones on sigui total, es podrà fer durant un breu període de temps. Ara bé, és un període tan curt que es demana mantenir les ulleres sempre posades per seguretat. A les zones on sigui parcial, és d'especial compliment aquesta demanda perquè sempre hi haurà llum solar.
Salut insisteix en les ulleres com a gran mesura protectora. Han d'estar sempre homologades i es demana descartar qualsevol mètode casolà, com poden ser les radiografies. Tampoc es poden fer servir els mòbils si no és que entremig del dispositiu i l'eclipsi hi ha un filtre de protecció adequat. El Departament també incideix en la crida a tenir especial precaució amb els infants perquè no es treguin les ulleres durant l'eclipsi. Es poden produir danys irreversibles i no existeix tractament, recorden des del Govern, i es demana acudir immediatament al metge si es perceben taques o visió borrosa després de l'observació.
Dispositiu a l'AP-7 i desplegament de seguretat
Trànsit també preveu un volum excepcional de mobilitat i ha pres mesures centrades a l'AP-7, especialment al sud. La principal novetat és que el Servei Català de Trànsit ha pactat restriccions de camions amb el sector i que implica que no circulin en sentit sud, de Martorell a Ulldecona, de les 14 a les 24 hores del 12 d'agost. Es treballa amb l'Estat perquè apliqui la mateixa prohibició en sentit nord des de Castelló. En paral·lel, s'instarà als conductors perquè agafin vies alternatives per anar cap als punts d'observació de l'eclipsi, sobretot cap a Ponent, per evitar la saturació de l'AP-7 a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
La recomanació per als conductors és que s'eviti l'AP-7. Per això es proposarà la C-25 i l'A-2 per als desplaçament cap a les comarques de Ponent; l'AP-2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades; o l'A-7 i l'N-340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Trànsit també preveu un augment significatiu de vehicles a carreteres secundàries com l'N-340 i l'A-7 al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'A-27 a l'Alt Camp, l'N-240 a la Conca de Barberà i Ponent, i la T-11 i l'N-420 al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
La seguretat prevista compta amb un ampli desplegament de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals i el 112. La policia catalana mobilitzarà uns 700 efectius de tots els àmbits i entre els quals hi ha una vuitantena d'agents de màxima especialització. Alguns dels objectius són la prevenció de delictes, la protecció dels espais naturals, la mobilitat segura i les rutes dels serveis d'emergència, i la coordinació amb la resta d'actors implicats en el dispositiu. El centre de coordinació es gestionarà des del 112 de Reus. Tot preparat, doncs, per un fenomen que cap de nosaltres viurà mai més.