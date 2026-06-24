La guia pràctica de Joan Anton Català per gaudir de l'«eclipsi del segle» a Catalunya

El divulgador científic expert en eclipsis, Joan Anton Català, ha publicat L'eclipsi del segle (Cossetània), una "guia pràctica" per "gaudir al màxim" del fenomen astronòmic que es podrà observar a Catalunya el dia 12 d'agost. Català ha dit que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar l'eclipsi amb seguretat i que "no pot ser que hi hagi part de la població que no sàpiga com mirar-lo", ja que poden "patir lesions irreversibles a la retina".
L'investigador també ha avisat que els municipis petits "no tenen recursos suficients per gestionar" l'esdeveniment, que es podrà veure totalment al sud del Principat. En aquest sentit, Català ha avisat que cal "estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori, dels ajuntaments que demanen ajut", en una entrevista a l'ACN; "Imagineu el que pot suposar per a un poble molt petitó que hi vagin 2.000 o 2.500 persones de cop", ha reblat.
El científic va anar el 2017 als Estatuts Units a veure un eclipsi total i va quedar fascinat pel fenomen. Català ha definit el moment com a "altament emocionant, un regal directe de la natura" i ha afegit que allò que se sent durant l'experiència és molt "complicat" de descriure amb paraules. El divulgador ha explicat, a més, que es tracta d'un instant "molt impactant", en què "es fa de nit de sobte, surten estels al cel, baixa la temperatura, la fauna reacciona, els ocells deixen de cantar i de volar, els gossos i els gats també es despisten i les persones ens emocionem moltíssim".
Al vespre i durant un minut
A L'eclipsi del segle, Català descriu com es desenvoluparà el fenomen i dona diversos consells per observar-lo amb seguretat. L'eclipsi començarà parcialment a les 19.35 hores i la totalitat arribarà, aproximadament, a les 20.29 hores. El punt de totalitat es veurà en la franja que va des de Vilanova i la Geltrú fins al nord del País Valencià. Com que serà al vespre, el científic ha recordat que el Sol estarà "molt baix" sobre Ponent i que caldrà tenir un "horitzó net", sense "arbres, edificis ni turons".
Pel que fa a la durada, a la zona de Tarragona la totalitat sumarà un minut aproximadament, mentre que a l'Ebre el fenomen es podrà viure durant poc més d'un minut i mig. Serà en el moment en què el Sol estigui totalment cobert, quan la ciutadania es podrà treure les ulleres homologades, que són imprescindibles per a l'observació de l'eclipsi amb seguretat. En aquesta línia, Joan Anton Català ha instat les administracions a organitzar activitats divulgatives per explicar el fenomen a la gent des de diversos vessants.
"Reduir la mobilitat"
Català també convida els ciutadans a mirar l'eclipsi des de casa, si es disposa de terrats o balcons elevats, amb la intenció de "reduir la mobilitat al màxim". El científic ha remarcat que, si algú baixa de Barcelona a Tarragona aquell mateix dia, "potser no arribarà a veure l'eclipsi". En aquest sentit, l'investigador ha comentat que "fa temps" que les administracions treballen en la gestió de la mobilitat, la seguretat i altres qüestions vinculades a l'eclipsi.
El Govern, conjuntament amb els municipis situats a la franja a la franja sud entre Lleida i Tarragona, on la cobertura serà del 100%,, ha identificat 20 emplaçaments que compleixen els criteris de seguretat i capacitat per esdevenir punts d’observació recomanats.