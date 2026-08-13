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Els Mossos investiguen un nou tiroteig a Nou Barris

Societat

  • Un carrer del barri de Nou Barris, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 15:40

Els Mossos d’Esquadra s’han desplaçat aquest dijous fins a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig, tal com ha avançat El Caso i ha confirmat l’ACN. L’avís de l'incident es va emetre a les 00.51 h de la matinada d’aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells.

La Unitat d'Investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d’aclarir els fets. No consten ferits ni detinguts. El passat diumenge 9 d'agost ja es va produir una situació similar a la mateixa zona de Barcelona, de matinada, també sense ferits.

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