Socis i oposició aprofiten el caos de Rodalies per l'eclipsi per carregar contra el Govern

El caos a Rodalies per l'eclipsi ha generat una nova crisi per al Govern. Els socis i l'oposició han carregat amb duresa contra la gestió de l'executiu de Salvador Illa per les llargues cues i l'allau de passatgers que van col·lapsar durant hores les estacions del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I no només Rodalies, sinó que també s'han desfermat crítiques per les llargues cues d'última hora per intentar aconseguir ulleres homologades per poder veure l'eclipsi, que ja estaven esgotades. En conjunt, doncs, per la "gestió" de l'eclipsi, i més tenint en compte que el 20 de maig de 2025 es va crear una comissió interdepartamental per organitzar tota la logística.
La logística, però, va fallar. Des d'Esquerra Republicana (ERC), socis d'Illa, s'han mostrat especialment contundents amb el president de la Generalitat. En un vídeo publicat a Instagram, els republicans han fet un muntatge amb les paraules d'Illa on explica els preparatius de l'eclipsi sobreposant imatges del desgavell: "Des del maig de 2025 gairebé tots els departaments de la Generalitat hi hem treballat", comentava Illa en un vídeo promocional -ara aprofitat per ERC- mentre es veuen imatges de les grans retencions a l'AP-7 o les llarguíssimes cues a les portes de l'estació del Camp de Tarragona, que va haver de quedar tancada temporalment pels Mossos d'Esquadra davant la gran afluència de passatgers.
Les crítiques no només van per Rodalies, sinó que també fan referència a la manca d'ulleres homologades, perquè Catalunya va fer curt. Mentre se sent al cap de l'executiu català anunciant 150.000 ulleres gratuïtes per repartir, es veuen imatges i se senten testimonis de gent que s'ha quedat sense ulleres: "He preguntat a deu farmàcies i no en tenen", comenta un dels testimonis recollits en aquest vídeo. Amb tot, doncs, els republicans carreguen amb força contra la gestió i la manca de previsió del Govern: "Ahir vam veure els excel·lents resultats d'aquest any de feina: col·lapse total a Rodalies, a les carreteres i milers de persones que no van poder trobar ulleres", reblen amb duresa des d'ERC.
Els Comuns, per la seva banda, altres socis de l'executiu d'Illa i peça clau per tirar endavant els pressupostos, encara no s'han pronunciat sobre el desgavell a Rodalies i la manca d'ulleres homologades per observar el fenomen astronòmic únic.
L'oposició també critica la gestió d'Illa
El desori amb Rodalies després de l'eclipsi no només ha provocat les crítiques dels passatgers que van quedar atrapats i les plataformes d'usuaris, sinó que també han desfermat crítiques de les diverses formacions polítiques. Junts per Catalunya va sortir a demanar explicacions sobre la manca de previsió, que aquest mateix matí Adif ha admès. A més, també han exigit informació sobre el cost de la "inauguració" amb polsador i confeti de l'eclipsi que va fer Salvador Illa. En aquest sentit, també vol saber “qui va decidir l'operatiu” i, en cas que fos l'operadora, si el Govern hi va donar el vistiplau i qui va signar aquesta aprovació. Les preguntes també interpel·len l’executiu sobre les declaracions del gerent d'operacions de Renfe, que ha afirmat que “no hi havia més trens disponibles”, i demanen com pot ser que no hi hagi material rodant disponible quan el servei del mes d'agost és molt inferior al d'un dia laborable ordinari.
Per la seva banda, el diputat de la CUP Dani Cornellà també ha carregat contra la creació de la comissió organitzadora de l'eclipsi, i més després del col·lapse de Rodalies: "Veient els resultats en mobilitat, crec que l'única cosa que han fet es malgastar diners públics per publicitar-se a Tarragona fent el paperina", ha exclamat. En la mateixa línia també s'ha referit la diputada cupaire Laure Vega, que ha lamentat la manca de previsió: "En comptes d'inaugurar l'eclipsi (?) el govern havia de garantir que tothom el pogués gaudir amb un transport públic adequat a les previsions de desplaçaments", assevera en un missatge a X.
Els populars també s'han mostrat crítics amb la gestió del govern d'Illa. El secretari general del PPC, Juan Fernández, ha responsabilitzat Salvador Illa i el ministre de Transports, Óscar Puente, dels problemes viscuts a Rodalies. Considera que, si el servei no funciona, no és per una qüestió de competències o de qui ho gestiona", sinó perquè els governs català, governat per un president que ha definit com "el rei Mides del desastre", i espanyol "no estan a l'altura".