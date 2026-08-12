Junts critica que Marlaska no doni explicacions sobre Ceuta i reclama de nou les competències en immigració

El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l’absència del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la cambra alta, on se l’havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. “Què va fallar? El CNI estava distret vigilant amb Pegasus polítics catalans per saber qui va i torna de Waterloo?”, ha afirmat tot dient que, si l’Estat invertís els mateixos esforços en els “problemes de veritat” que en el procés, ara no es lamentarien morts ni la “molesta sensació” que Espanya és “un colador”. “Junts està aquí per exigir les competències en immigració per a Catalunya, que la dreta no ens vol donar, igual que els progres de Sumar, Podem i el mateix PSOE”, ha asseverat Pujol.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nERC critica la «batalla partidista» entre PP i PSOE per Ceuta i demana prioritzar l’atenció als menors migrants ACN\r\n\r\n\r\n \r\n