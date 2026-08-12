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Margarita Robles avisa el Marroc: «Ceuta i Melilla són espanyolíssimes»

Política

  • La ministra de Defensa, Margarita Robles -

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Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 18:01
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 18:02

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat aquest dimecres que no es pot repetir una nova crisi migratòria a Ceuta com la que hi va haver a finals de juliol, quan més de 70.000 persones van creuar la frontera de manera irregular. “El que va passar el dia 30 no pot tornar a passar. I ha de quedar molt clar que Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Per això, ni Ceuta ni Melilla es toquen”, ha afirmat en una visita a la ciutat autònoma, on s’ha reunit amb el seu president, Juan Jesús Vivas. D’altra banda, ha destacat que “qualsevol agressió a Ceuta i Melilla és una agressió a Espanya en el seu conjunt”. Tot plegat, després que al Marroc hagi tornat a qüestionar la sobirania de les dues ciutats autònomes. 

 

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