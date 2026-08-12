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ERC critica la «batalla partidista» entre PP i PSOE per Ceuta i demana prioritzar l’atenció als menors migrants

Política

  • El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

ARA A PORTADA

Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 12:29
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 12:30

ERC ha criticat aquest dimecres la “preocupant batalla partidista” oberta entre el PP i el PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. “Hi ha hagut un drama humanitari, han mort centenars de persones i milers de menors es troben als carrers de Ceuta. Davant d’aquesta situació, la prioritat hauria de ser garantir una resposta ràpida, eficaç i coordinada que protegeixi aquests nens i nenes i doni tranquil·litat al conjunt de la ciutadania”, han indicat en un comunicat en plena polèmica entre el govern espanyol i l’oposició per les explicacions dels ministres de Defensa, Exteriors, Interior i Presidència arran de la situació a la ciutat autònoma.

 

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