ERC critica la «batalla partidista» entre PP i PSOE per Ceuta i demana prioritzar l’atenció als menors migrants

ERC ha criticat aquest dimecres la “preocupant batalla partidista” oberta entre el PP i el PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. “Hi ha hagut un drama humanitari, han mort centenars de persones i milers de menors es troben als carrers de Ceuta. Davant d’aquesta situació, la prioritat hauria de ser garantir una resposta ràpida, eficaç i coordinada que protegeixi aquests nens i nenes i doni tranquil·litat al conjunt de la ciutadania”, han indicat en un comunicat en plena polèmica entre el govern espanyol i l’oposició per les explicacions dels ministres de Defensa, Exteriors, Interior i Presidència arran de la situació a la ciutat autònoma.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEspanya i el Marroc treballen per aconseguir el retorn dels migrants de Ceuta «en un temps rècord» ACN\r\n\r\n\r\n \r\n