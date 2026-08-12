Quan el dia i la nit es troben: compte enrere per a un moment únic a Catalunya

Menys de dotze hores. Aquest és el temps que falta perquè el dia i la nit es trobin gràcies a l'eclipsi solar total que deixarà bona part de Catalunya completament a les fosques durant uns minuts. Pels volts de dos quarts de nou del vespre es produirà un fenomen astronòmic que no es tornarà a repetir fins d'aquí a 154 anys, cosa que ha captat l'atenció de tot el país. Per gaudir d'aquesta oportunitat històrica cal tenir en compte totes les recomanacions i les mesures de seguretat dels experts, ja que, si no, els efectes de l'eclipsi poden ser greument perjudicials per a la salut.
Millor moment i lloc per veure l'eclipsi
El millor moment per veure el punt màxim de l'eclipsi solar serà al vespre, al voltant de les 20:28 i les 20:31. Durant aquells tres minuts, poc abans de la posta de sol, serà el punt més àlgid de l'eclipsi, però aquest fenomen segueix una seqüència, motiu pel qual el temps en què es podrà gaudir de l'esdeveniment és major.
L'eclipsi es podrà veure des de diferents punts del país, principalment el sud del Principat. Concretament, les Terres de l'Ebre són el millor lloc per gaudir d'aquesta experiència perquè, com més el sud-oest, més durarà la foscor total. Ciutats com Amposta, Tortosa, Tarragona o Lleida, entre d'altres, seran uns dels millors llocs per veure aquest fenomen. De fet, els hotels i allotjaments turístics de la zona han quedat plens de gom a gom des de fa setmanes -mesos, en alguns casos- de persones que volen gaudir d'aquest espectacle visual.
Com han de ser les ulleres?
Per veure l'eclipsi és imprescindible fer servir les ulleres especials homologades, ja que les ulleres de sol convencionals (per molt fosques que siguin), les radiografies, els CD o els vidres fumats no són segurs i poden provocar lesions oculars irreversibles -fins i tot, algunes que es venen com a especials però que no compleixen amb els requisits. Així doncs, els experts remarquen que cal comprovar que tinguin la certificació ISO 12312-2.
A més, tal com indiquen, ha d'estar certificat el marcatge CE imprès clarament a la muntura o a l'embalatge i és obligatori que figuri el nom i l'adreça postal o de contacte del fabricant o importador establert a la Unió Europea. Finalment, ha de dur indicacions explícites en l'idioma oficial, com també advertències d'ús.
Per què no es pot mirar l'eclipsi directament?
Observar directament l’eclipsi solar sense sistemes de protecció recomanats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió. De fet, només es podrà mirar el Sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna.
En cas de mirar aquest fenomen natural sense les mesures de seguretat necessàries -com no fer servir les ulleres especials-, és molt probable patir lesions oculars greus. Aquestes, tal com recorden des de la conselleria de Salut, es poden manifestar amb taques al camp visual, visió borrosa o, fins i tot, la pèrdua d'aquesta. A més, com que la retina no té cap receptor de dolor, el dany que patirien els ulls en exposar-se a l'eclipsi no es notaria inicialment.
Quan es veurà al Pirineu?
L'eclipsi solar d'aquest dimecres es podrà veure perfectament al sud del país. Ara bé, quan es podrà veure al Pirineu català? Miguel Martín, divulgador d'astronomia i membre de l'Agrupació Astronòmica de La Seu d'Urgell, explica a l'Agència Catalana de Notícies que l'últim eclipsi total que es va veure des de l'Alt Urgell es va produir el 8 de juliol de 1842, a la matinada, poc després de la sortida del sol. Segons Martín, no hi tornarà a haver un eclipsi total visible des de La Seu i des del Pirineu català fins a l'any 2433, és a dir, 591 anys després. D'aquesta manera, doncs, encara caldrà esperar 407 anys per gaudir d'aquest fenomen des del Pirineu català.
Les recomanacions de Trànsit per a l'eclipsi
La gran expectativa que envolta l'eclipsi d'aquest vespre també condicionarà la mobilitat a les zones on la visibilitat és més bona. Malgrat que no es preveuen grans desplaçaments, des del Servei Català de Trànsit sí que recomanen evitar fer servir l'AP-7: "Cal preservar la seva capacitat", defensa el director de l'organisme, Ramon Lamiel. Per contra, per desplaçar-se fins a les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, consideren que és millor fer servir vies alternatives, com l'A-7 o la T-11, en funció del destí.
A més, des de Trànsit també insisteixen a no aturar-se a les vies, ni estacionar i ha advertit que la policia catalana “farà passades” per controlar-ho. Per garantir la seguretat i la mobilitat, Mossos d’Esquadra desplegarà 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit que s’ubicaran especialment al llarg de l’AP-7 i l'A-2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles.