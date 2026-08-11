Catalunya fa curt d’ulleres per l’eclipsi

Catalunya, definitivament, ha fet curt d'ulleres per a l'eclipsi. A menys de 24 hores de l'esperat fenomen astronòmic, molts catalans comencen a resignar-se a quedar-se sense el producte més important per veure'l: les ulleres homologades. “Cada minut truquen i cada dos entren clients a demanar-ne”, assegura a Nació una treballadora de l’òptica C4 Optics de Barcelona. És la situació amb què es troben la majoria de les òptiques catalanes del dia D.
També ho viuen així a una de les botigues de l'Òptica Universitària, la de rambla Catalunya, que assenyalen que aquest dimarts a la tarda "més de 100 persones han demanat ulleres homologades". És així, la troballa d'aquest producte menys de 24 hores abans de l'eclipsi és tot un miratge. Tot just al costat, des de Vision Lab, corroboren aquesta quimera, i asseguren que “està tot esgotat” des de primeres hores de la tarda.
Fa mesos que els experts alerten que observar aquest fenomen sense protecció pot produir lesions oculars greus. Tot i això, són molts els catalans que han esperat a última hora per anar a la cerca de les úniques ulleres que els permetrà contemplar aquest esdeveniment. Si bé al llarg dels darrers mesos les òptiques catalanes han notat un increment de les vendes d'aquest producte, també són moltes les que han patit una davallada les darreres setmanes. Així ho han viscut a l'Òptica Universitària, on asseguren que "les vendes han baixat" des que es van exhaurir les ulleres. La C4 Optics, per contra, no considera que sigui una "situació dissuasòria" per al seu negoci.
Més enllà de les òptiques, les ulleres homologades també s'han comercialitzat a les farmàcies catalanes. No totes n'han tingut, però. Així ho confirma la farmàcia Feriche, també situada a l'Eixample, que assegura que al seu establiment mai han arribat ulleres d'aquesta mena.
També a Girona s’acaba el producte
Aquesta situació no és única a la capital catalana, sinó que també succeeix el mateix a la resta de Catalunya. Diversos testimonis d'òptiques gironines comparteixen el mateix relat que les de Barcelona: no queden ulleres. Segons expliquen a l'ACN, la demanda ha estat tal que, fins i tot en punts en els quals no es podrà veure al 100%, el producte també s’ha acabat. Tot i l’enorme demanda, l’oferta a les òptiques s’ha vist totalment limitada.
Aquest dimarts han arribat les últimes dues caixes amb ulleres que podran vendre en tres òptiques gironines. De tota manera, les que s’han rebut ja tenien amo. Quan es van quedar sense estoc, van decidir començar a fer una llista de reserves i ara van avisant als clients per ordre d'arribada.
Víctor Navarro, sense ulleres
Fins i tot la faràndula catalana va a última hora. Aquest dimarts a la tarda, també el conegut periodista Víctor Navarro buscava per Barcelona les seves ulleres per veure l'eclipsi. Després d’entrar en un parell d’òptiques, Navarro ha comentat que, si bé tenia intenció d'observar aquest fenomen, la manca de producte als establiments catalans no li permetran -de moment- gaudir d'aquest esdeveniment que no es tornarà a repetir, com a mínim, fins al segle vinent.