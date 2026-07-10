Mirar l'eclipsi solar sense ulleres homologades pot provocar lesions a la retina «per a tota la vida»

L'eclipsi solar total del 12 d'agost podria comportar riscos per a la salut visual si no s'observa correctament amb unes ulleres homologades. El director mèdic de la Clínica ILO i especialista en retina, el doctor Guillem Ferreruela, insisteix en una entrevista a l'ACN que l'única manera segura de contemplar-lo de forma segura és utilitzant ulleres específiques per a eclipsis amb certificació ISO 12312-2. Alhora, el cap del servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el doctor Pere Romero, avisa que mirar directament el sol pot provocar lesions a la retina "per a tota la vida". "No podem mirar l'eclipsi directament sense aquestes ulleres i tampoc serveixen radiografies o vidres de soldador", afegeix Ferreruela.
Els professionals de l'oftalmologia estan preocupats per les conseqüències d'una incorrecta observació de l'eclipsi que el 12 d'agost es veurà des de part de Catalunya. Romero, que també es professor de la Facultat de Medicina de la URV, explica que amb les ulleres homologades "no veus absolutament res, filtra el 99,99% de la llum". "Són les úniques que et donen garantia que no es lesionarà la retina, que és la part més noble de l'ull i la que ens permet veure", afegeix.
Segons Ferreruela, les ulleres per a eclipsis incorporen filtres especials capaços de bloquejar la radiació ultraviolada i infraroja, així com la intensitat lumínica que arriba a l'ull. Sense aquesta protecció, indica l'oftalmòleg, els raigs de llum travessen les estructures oculars i es concentren a la màcula i a la fòvea, les zones més sensibles de la retina i responsables de la visió central de màxima precisió.
Pèrdua de visió
"L'ull funciona com una càmera fotogràfica. Les seves lents concentren la llum a la retina i això pot acabar provocant una mena de cremada", explica Ferreruela. Aquesta lesió, coneguda com a retinopatia solar, pot causar visió borrosa, alteracions en la percepció dels colors, deformació de les imatges o l'aparició d'una taca fosca al centre del camp visual. Per això, Romero avisa que observar l'eclipsi sense protecció pot provocar una cremada als ulls i quedar-se amb un 10% de visió "per tota la vida".
El cap del servei d'oftalmologia de l'Hospital Sant Joan de Reus explica que en el moment que es produeix l'exposició solar no es nota res, però al cap de dues o tres hores l'afectat veu una taca al centre de la visió. "És una lesió important", assenyala mentre recorda que pot impedir fins i tot la conducció. Els símptomes poden començar a "millorar" al cap d'un mes, però es podrien allargar fins als sis mesos.
Mantenir les ulleres durant tot l'eclipsi
L'especialista lleidatà recomana portar les ulleres de protecció durant tota l'observació del fenomen i evitar mirar fixament l'eclipsi de manera continuada. En aquest sentit, Ferreruela aconsella alternar breus observacions amb moments en què es desviï la mirada. "Mirar un moment i baixar la mirada. Tornar a mirar i tornar a baixar-la. És una manera prudent de gaudir del fenomen", assenyala.
Pel que fa a la fase de totalitat, que en ciutats com Lleida durarà aproximadament uns 30 segons, a Tarragona un minut i a l'Ebre un minut i mig, l'oftalmòleg explica que teòricament és possible retirar-se les ulleres únicament durant l'instant en què el sol queda completament ocult per la lluna i no arriba cap raig de llum directa. Tot i això, insisteix que cal actuar amb la màxima precaució.
Especial vigilància amb infants i adolescents
El director mèdic de la Clínica ILO destaca que la recomanació és vàlida per a tota la població, independentment de si la persona pateix problemes com ara miopia, hipermetropia o astigmatisme. Tot i això, considera necessari extremar la vigilància amb els col·lectius més joves. "Els nens, adolescents i persones que no siguin plenament conscients del risc, poden tenir la temptació de treure's les ulleres per veure-ho millor", afirma. Per això, demana als adults que supervisin constantment els menors durant l'observació de l'eclipsi.
Perill afegit amb les càmeres
Si la ciutadania vol gravar o fer fotografies amb el mòbil, els oftalmòlegs indiquen que també caldrà fer ús de les ulleres homologades. A més, expliquen que hi ha filtres específics per instal·lar als mòbils per tal de no danyar les càmeres de l'aparell.
Una lesió poc freqüent però potencialment greu
Malgrat tot, l'oftalmòleg de Lleida assenyala que la retinopatia solar és una patologia poc freqüent perquè, de manera natural, les persones tendeixen a evitar mirar directament el sol. Com a exemple, cita els casos documentats durant els grans eclipsis observats als Estats Units els anys 2017 i 2024, quan es van registrar un nombre reduït de lesions oculars en relació amb la gran quantitat de persones que van seguir el fenomen. En l'eclipsi del 2017, per exemple, assegura que es van reportar 113 casos.
La majoria de les afectacions solen ser lleus i presenten una evolució favorable amb recuperació parcial o gairebé completa de la visió. Tot i això, Ferreruela adverteix que existeixen casos en què les seqüeles poden ser permanents. "Normalment, el pronòstic és bo, però hi ha persones a qui els queda una taca central o una pèrdua de visió definitiva", explica.
L’Agència Catalana del Consum inspecciona la venda d'ulleres
Mentrestant, l’Agència Catalana del Consum (ACC) està inspeccionant la venda física i en línia d’ulleres per a l’eclipsi solar. Es revisen els 15 models d’ullera que es comercialitzaran a Catalunya per certificar que el producte reuneix una sèrie de condicions, com ara el marcatge ‘CE’, el compliment de la norma ISO aplicable als filtres per a l’observació directa del sol, o que el fabricant i/o l’importador estan degudament identificats. L’ACC immobilitzarà o retirarà productes que incompleixin la normativa, i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan.