Catalunya es prepara per a l'eclipsi solar total: quan i des d'on es veurà millor?

El 12 d’agost del 2026 a les 20:30 la Lluna cobrirà totalment el Sol i, durant poc més d’un minut, aquest alineament precís entre els dos astres i la Terra convertirà el dia en la nit. Serà un eclipsi total de Sol, un fenomen astronòmic excepcional en la vida de les persones, que recorrerà el terç sud de Catalunya i serà visible completament des de municipis com Roquetes, Tarragona i Lleida.
El Govern acordarà aquest dimarts crear una comissió interdepartamental per planificar l’observació de l’eclipsi, ja que s'espera una gran mobilització cap a les zones situades en la franja de totalitat, on planteja crear punts oficials d’observació. A més, representa una oportunitat per impulsar la divulgació, la recerca i les vocacions científiques.
Els científics i amants de l’astronomia expliquen que un eclipsi total de Sol és un fenomen astronòmic impressionant i que l’últim que es va poder observar des de Catalunya va tenir lloc fa més d'un segle, el 30 d’agost del 1905. El cel s’enfosqueix per complet, la temperatura descendeix i es crea una mirada unànime cap al cel durant el breu espai de temps que dura aquest alineament.
Per això, el 12 d’agost del 2026 és una data assenyalada des de fa temps en el calendari dels que graten els misteris del cosmos tant des d’una perspectiva professional com més amateur: un eclipsi solar recorrerà la península Ibèrica i l’estat espanyol serà un dels pocs països des d’on es podrà veure en la seva totalitat.
Des de quins pobles es veurà millor l'eclipsi?
El Govern, conjuntament amb els municipis situats a la franja a la franja sud entre Lleida i Tarragona (on la cobertura serà del 100%), ha identificat 20 emplaçaments que compleixen els criteris de seguretat i capacitat per esdevenir punts d’observació recomanats. A Alcanar serà el lloc on més duri, 1 minut i 37 segons, mentre que a Roquetes (Baix Ebre), on hi ha l’Observatori de l’Ebre, durarà 1 minut i 32 segons. A ciutats com Barcelona, la Lluna cobrirà el Sol en un 99,7% i tot que aquesta pràctica totalitat ja brindarà un moment únic, l’escletxa de llum que quedarà impedirà que el dia s’enfosqueixi per complet.
Un fenomen com aquest genera una audiència massiva, una gran expectació que atrau persones d’arreu del món als llocs amb més visibilitat. Per això, i tot i que encara falta més d’un any, el Govern ja treballa per planificar l’observació de l'eclipsi. “Aquest fenomen s'ha d'abordar des de diferents perspectives, com de la mobilitat i de la seguretat, perquè la gent pugui desplaçar-se amb tota tranquil·litat; de la salut pública, ja que es necessita una bona protecció ocular, i sobretot des de la recerca, la cultura i l’educació”, afirma la consellera Núria Montserrat.
El Govern vol preparar un pla d’acció transversal i aquest dimarts impulsarà una comissió interdepartamental per coordinar i gestionar les actuacions relacionades amb l’eclipsi solar total. Estarà encapçalada pel president Salvador Illa i la consellera Montserrat i integrada per representants de tretze departaments del Govern i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). També comptarà amb suport tècnic i científic de diversos centres especialitzats.
"Catalunya mira al cel"
La Generalitat, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha impulsat el web Eclipsi Catalunya 2026, sota l'eslògan "Catalunya mira al cel", que recull informació sobre l’eclipsi, instruccions generals de salut ocular i mobilitat, un recompte dels punts d’observació recomanats i una agenda d’activitats relacionades amb el fenomen. L’experiència d’altres eclipsis mostra que la demanda d’allotjament i serveis turístics es pot multiplicar exponencialment amb l’arribada de públic tant local com internacional, però encara és massa d’hora per concretar previsions de l’afluència.
Entre les accions previstes hi ha la creació de punts oficials d’observació, la distribució massiva d’ulleres homologades, l’activació de dispositius especials de trànsit i la posada en marxa de campanyes educatives i informatives. El Govern també vol promoure el paper del sistema català de recerca i del patrimoni astronòmic del país, amb iniciatives coordinades per l’Observatori de l’Ebre, el Parc Astronòmic del Montsec, l’ICE-CSIC o l’IEEC. L’eclipsi del 12 d’agost de l’any que ve serà el primer dels tres visibles des de l’estat espanyol en els anys vinents, una coincidència excepcional en el calendari astronòmic.