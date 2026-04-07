Més deduccions per a rendes baixes i joves: les novetats de la campanya de la renda 2025

Aquest dimarts arrenca la campanya per presentar la declaració de la renda de 2025, que s'allargarà fins al 30 de juny. L'Agència Tributària assegura que la campanya ha començat amb més deduccions orientades a rendes baixes i joves, però sense "grans novetats" respecte a l'edició anterior. Es mantenen les quantitats que fixen qui ha de declarar: 22.000 euros anuals en el cas de tenir un sol pagador i 15.876 si se'n tenen dos o més -i aquests superen els 1.500 euros.
També l'han de fer els treballadors que cobren el salari mínim -és a dir, 1.184 euros bruts en 14 pagues el 2025-, tot i que, si no tenen rendes establertes, poden accedir a una deducció que garanteix que no hauran de pagar. En el tram autonòmic, a Catalunya hi ha fins a 13 deduccions. A la web d'Hisenda ja fa dies que hi ha disponible el simulador, que permet saber si la declaració sortirà a pagar o a retornar. En cas que surti a ingressar, es pot sol·licitar el pagament fraccionat en dos terminis sense interessos. En concret, el 60% quan es presenta la declaració i el 40% restant a l'octubre.
Els gestors asseguren que enguany la campanya és "continuista en general" respecte de l'any passat i recomanen "no córrer, revisar-ho tot bé" i, si hi ha dubtes, preguntar. Així ho assegura economista i gestora del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Carme Elena, en declaracions a l'ACN, on recomana estar "alerta", especialment amb les subvencions dels vehicles elèctrics, algunes deduccions que es poden aplicar només al país i els pagaments per Bizum.
Les deduccions dels cotxes elèctrics
Des d'Hisenda remarquen que les deduccions es mantenen "estables" en comparació a les campanyes anteriors. És a dir, continuen les deduccions vinculades a obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges realitzades fins al 31 de desembre de 2025, amb els mateixos percentatges i límits dels exercicis anteriors. També s'ha prorrogat l'ajuda per la compra de vehicles elèctrics -un 15% en la compra amb una deducció de fins a 3.000 euros- o la instal·lació de punts de recàrrega -del 15% amb un topall de 600 euros. "Ens podem trobar la sorpresa que un vehicle que vam deduir fa dos anys ara ha de pagar perquè hem cobrat una subvenció", avisa l'economista.
A banda de les deduccions comunes arreu de l'estat espanyol, Hisenda recorda que Catalunya també té les seves deduccions pròpies. Destaca que se n'han afegit per al lloguer en els casos de víctimes de violència masclista i per inversió en societats de cooperatives agràries i d'habitatge. A la deducció per naixement o adopció s'hi ha inclòs també l'acolliment familiar i la deducció per viudetat s'ha actualitzat.
Els gestors tributaris assenyalen entre les més rellevants a Catalunya la deducció per als llogaters menors de 35 anys. Així, en cas de ser l'habitatge habitual, es poden deduir el 10% fins a un màxim de 500 euros anuals (1.000 euros en cas de declaració conjunta), sempre que la base imposable total sigui inferior a 30.000 euros anuals. Pels joves, també indiquen que, si tenen dos o més pagadors, es poden acollir a una deducció que "poca gent" aplica i que està al voltant dels 100 euros.