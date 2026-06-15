L'Ibex-35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts impulsat per l'acord de pau entre els EUA i l'Iran

L'Ibex-35 ha tancat la jornada borsària en els 19.032 punts, la primera vegada a la història que supera aquest cim, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran anunciat diumenge pel Pakistan. La pujada ha estat generalitzada a les borses europees, la majoria de les quals han mostrat al llarg de la jornada augments superiors a l'1%, tot i que al final han perdut impuls. El petroli també ha notat l'impacte del suposat acord, amb una caiguda que l'ha dut als 83 dòlars per barril. Pel que fa als valors dins del selectiu espanyol, al tancament de la jornada el més alt ha estat el Banc Santander, que ha augmentat un 3,86%. Repsol, de la seva banda, ha caigut un 4,67%.\r\n