La Cambra de Barcelona eleva al 2,5% la previsió de creixement de l’economia catalana per al 2026

La Cambra de Comerç de Barcelona ha elevat tres dècimes la previsió de creixement de l’economia catalana per al 2026, fins al 2,5%. La institució ho atribueix al bon comportament de l’activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l’ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l’economia. Així mateix, ha elevat tres dècimes la previsió d’inflació, fins al 3,3%, davant el repunt de les tensions a l’Orient Mitjà.\r\n\r\nSegons l'informe presentat per la Cambra aquest dijous, la demanda interna es manté com el principal motor de l’economia catalana, impulsada per l’ocupació i els salaris. Tot i això, la institució preveu que perdi força durant els pròxims trimestres. La inversió també continuarà contribuint al creixement, encara que es moderarà a mesura que finalitzi el desplegament dels fons Next Generation EU.\r\n\r\nDe cara al 2027, calcula que l’economia moderarà el ritme d’avanç fins a l’1,8%, una dècima més del que estimava anteriorment, en un escenari de desacceleració progressiva de l’activitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nMés enllà de la Cambra de Comerç: què amaga el pols per les cadires de plata? Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n