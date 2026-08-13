El govern espanyol recupera la rebaixa al preu del gasoil pel repunt de la inflació

El govern espanyol ha anunciat aquest dijous que recuperarà la rebaixa de 20 cèntims per litre de gasoil per l’increment de la inflació. El detall de l’IPC mensual que ha publicat l’INE aquest dijous confirma que la subclasse del gasoil va registrar una variació interanual del 15,7% al juliol, per sobre del llindar del 15% previst en el decret de mesures per contenir l’impacte de la crisi a l’Orient Mitjà. “En superar-se aquest llindar, s’activa automàticament la clàusula de salvaguarda del pla: la rebaixa de l’Impost sobre Hidrocarburs aplicable al gasoil s’elevarà a 20 cèntims per litre al setembre, enfront dels 5 cèntims inicialment previstos”, han concretat fonts de l’executiu de Sánchez a l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
Tot i que s’incrementa el descompte al gasoil, la gasolina, la subclasse de la qual va registrar una variació interanual del 7,3% al juliol, per sota del 15%, manté el calendari ordinari de retirada gradual, amb una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. “El mecanisme actua així de manera proporcionada, reforçant la protecció només allà on la pressió dels preus ho justifica”, apunten.
Des de la Moncloa mantenen que les mesures aplicades fins ara han contribuït a reduir la inflació en un punt de mitjana en els darrers mesos: “Dit d'altra manera, el Pla de Resposta ha esmorteït més d’un 60% de la pujada dels preus pel xoc extern que suposa la guerra a l’Iran”, defensen les mateixes fonts del govern espanyol. Amb tot, doncs, aquesta rebaixa s'emmarca per contrarestar la inflació derivada de la guerra al Pròxim Orient.
Lleuger repunt de l'IPC
L’INE ha confirmat aquest dijous que l’IPC general es va situar al juliol en el 3,6% en el càlcul interanual, quatre dècimes més que al juny, precisament per la pressió dels carburants i de l’electricitat, que en el seu cas va registrar una taxa interanual del 8,4%. Tot i això, la Moncloa celebra que la “pressió inflacionista” no s’hagi traslladat als aliments, per als quals la variació interanual va ser de l’1,6%, tres dècimes per sota de la taxa del juny i un mínim que no es veia des del 2021.