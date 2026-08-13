L'IPC puja tres dècimes i s'enfila fins al 3,5%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya ha pujat tres dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment es deu, principalment, a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat, i suposa la inflació més alta des del juny del 2024.\r\n\r\nEn el conjunt de l'estat espanyol, l'IPC repunta fins al 3,6%, quatre dècimes per sobre del registrat al juny, situant-se així en el nivell més elevat des del maig de fa dos anys. Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya al juliol ha estat d'un 0,2%, mentre que a Espanya ha estat del 0,3%.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nL'aeroport del Prat encadena set mesos de rècord de passatgers\r\n\r\n