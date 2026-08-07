Creix el nombre de pisos registrats a Catalunya entre maig i juny

La compravenda d’habitatges es va situar en 9.453 operacions al juny a Catalunya, la qual cosa suposa un lleuger increment del 0,1% respecte al mateix mes de l’any passat, però un creixement del 5,9% si es compara amb les 8.927 adquisicions de maig, segons dades provisionals publicades aquest divendres per l’INE.\r\n\r\nLa xifra suposa el nivell més alt en l’estadística per un mes de juny des del 2007. En l’evolució interanual, destaquen el descens del 8,4% dels habitatges nous, en paral·lel a una pujada de les operacions del 2,5% en habitatges usats. També s’ha registrat una caiguda del 15,3% interanual en l’adquisició dels habitatges protegits, mentre que augmenten els habitatges lliures, un 1,1%.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCollboni compleix la promesa i anuncia un nou congrés internacional sobre «habitatge assequible» David Cobo\r\n\r\n