La Comissió Europea veu Barcelona com un dels «pols» de la IA: «Té una oportunitat extraordinària»

En ple debat sobre l'avenç de la intel·ligència artificial (IA), el director de la Representació de la Comissió Europea (CE) a Espanya, Daniel Calleja, creu que Barcelona "té una oportunitat extraordinària" amb aquesta tecnologia. "Barcelona té una sèrie d'actius que poden ser molt útils si s'orienten a donar més competitivitat i facilitar l'accés a les empreses", afirma en declaracions a l'ACN. L'alt càrrec europeu diu que "no s'ha de tenir por" i defensa que "les solucions de laboratori es traslladin a l'economia real".
Així ho ha expressat aquest dimarts al congrés sobre IA a Foment del Treball, el "Forward Tech Summit", on s'ha abordat com es pot fer servir aquesta tecnologia per millorar la competitivitat de les empreses. Per la seva banda, el director associat del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Cristian Canton, coincideix a dir que la capital catalana està "molt ben posicionada dins l'ecosistema europeu" de la IA i defensa que cal estendre el seu ús a més empreses.
Bretxa entre pimes i grans empreses a l'hora de fer servir la IA
Segons Calleja, hi ha una bretxa entre pimes i grans companyies a l'hora de fer servir la IA. En concret, situa en el 19% l'ús entre les petites i mitjanes empreses, percentatge que s'enfila fins al 57% en les grans companyies, és a dir, el triple.En aquest sentit, opina que cal "alfabetització" perquè les pimes, que conformen la majoria del teixit empresarial de Catalunya, estiguin "més ben formades en tot el que implica la IA".
Segons Calleja, que fa més de 30 anys que es dedica a les polítiques de la UE, la IA pot aportar "molta més productivitat i competitivitat" i cal continuar desenvolupant-la perquè farà el teixit empresarial "més eficient". "La IA és una oportunitat, és una tecnologia que està transformant les nostres vides", indica.
Barcelona, un dels "pols" de la IA a Europa
Al seu torn, Canton afirma també que Barcelona és un dels "pols" de la IA a Europa, però creu que cal "parlar més dels èxits" que hi ha, tant a Catalunya i Espanya. "El món de la IA està evolucionant a una velocitat extrema", destaca, però afegeix que això també permet desenvolupar projectes com l'AINA o l'ALIA, de codi obert per a les empreses, del BSC. "Moltes vegades hi ha diners públics que s'han invertit a fer models d'IA, per tant, realment són diners que estan revertint un altre cop a la societat", afegeix.
Tot i això, aposta per "regular més ràpid" i deixar clar a les empreses "on estan les línies vermelles, què es pot fer i què no es pot fer, abans de tenir un incident". "Ara mateix és un tema candent, i és un tema que hi hem de posar tots els esforços", adverteix dies després que el cofundador d'Anthropic, Dario Amodei, hagi demanat que se n'alenteixi el desenvolupament. "S'ha de créixer de manera ordenada, de manera conscient, i no simplement anar a provar qualsevol cosa que funcioni i després ja es corregirà", afirma.