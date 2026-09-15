El Govern aprova la creació d'un observatori sobre la IA per blindar els drets laborals

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de l'Observatori Català de la Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals, un òrgan que va anunciar aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'acord de Govern detalla que l'observatori s'emmarca en un pla més ampli per "anticipar, acompanyar i governar l'impacte de la IA" en el mercat laboral, que també s'ha aprovat aquest dimarts. El nou pla vol impulsar la transparència sobre l'ús d'algorismes en entorns laborals, reforçar la protecció dels treballadors, crear instruments de suport per a pimes i desplegar programes de capacitació i requalificació. Ara bé, la portaveu ha admès que caldrà una regulació "molt més enllà" del que pot fer la Generalitat, perquè l'executiu no té pràcticament competències en l'àmbit laboral, més enllà del diàleg social.
L'estratègia vol anticipar l'impacte, capacitar treballadors, reforçar la competitivitat de les empreses, protegir els drets laborals i impulsar una governança "activa i responsable" de la IA. A la pràctica, això passa per més transparència dels algoritmes, suport a les Pimes, i fer programes de formació i capacitació. Durant la conferència de dilluns, Illa va constatar que el poder de la IA "sembla no tenir límits" i va advertir que no podia anar contra el bé comú. Així, va reclamar “un codi ètic compartit, universal i transversal” sobre aquesta tecnologia, per promoure que sigui al servei de tothom. El president, en aquesta línia, ha dit que Catalunya vol liderar una IA “ètica”. Tot aquest projecte es desplegarà amb diàleg social.