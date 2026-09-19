Junts acusa Sánchez i Feijóo de desembarcar a Catalunya per convertir-la en un «camp de batalla»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de venir a Catalunya a "fer teatre" durant la visita dels dos dirigents aquest diumenge, l'un a Gavà i l'altre a Badalona. "Venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i a fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals", ha reblat.
En un acte des del barri de Sants amb el candidat del partit a les municipals de Barcelona, Jordi Martí, Turull ha assegurat que l'expresident Carles Puigdemont "esgotarà totes les possibilitats" per aconseguir l'aplicació de l'amnistia, la mateixa setmana que el Suprem ha rebutjat aplicar-li després de la sentència del TJUE.
El dirigent de Junts ha criticat que Sánchez i Feijóo hagin triat Catalunya com a "camp de batalla" per confrontar les seves posicions. "Un dirà que tot va malament, l'altre dirà que tot va bé. Un li dirà de tot a un i l'altre li dirà de tot a l'altre. Amb l'única cosa que es posaran d'acord és que els plats trencats els pagui Catalunya", ha assegurat.
Turull ha aprofitat també les ubicacions dels dos actes, el de Sánchez a Gavà, amb motiu de la Festa de la Rosa del PSC, i el de Feijóo a Badalona, per retreure'ls que evitin Barcelona perquè, segons ha dit, aquí sí que "són capaços de posar-se d'acord per desplaçar l'alcaldia a la força política més votada", en referència a l'acord que va permetre fer alcalde Jaume Collboni.
El secretari general de Junts ha retret als dos dirigents que vinguin a Catalunya a fer mítings sense "dir res" sobre Catalunya ni "complir" amb els catalans, i ha considerat que aquests actes se'ls podrien "estalviar". Turull ha carregat també contra la visita a Barcelona aquest divendres del líder de Vox, Santiago Abascal, a qui ha acusat de venir a Catalunya a "inocular odi".
Sobre l'amnistia, Turull ha assegurat que el partit no dona "cap batalla per perduda" i ha acusat alguns jutges de fer de "justiciers" amb els independentistes i de "rebel·lar-se contra el poder legislatiu" per no aplicar la llei. El dirigent ha defensat anar "esgotant" totes les vies judicials, tant a l'Estat com a Europa, i ha criticat les "anomalies democràtiques" del sistema judicial espanyol.
Martí diu que "hi ha partit" contra el "govern feble" de Collboni
Per la seva banda, el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, ha encetat el curs polític al costat de Turull amb un acte al barri de Sants, on s'ha fet una enganxada de cartells i se n'han repartit a persones i comerciants. L'acte s'ha replicat als deu districtes de la ciutat. Martí ha dit que afronta el curs polític amb "molta il·lusió" i que "hi ha partit" de cara a les municipals del 2027.
El candidat ha defensat que la ciutat necessita un "canvi radical" i ha criticat el "govern feble" de Collboni, a qui ha acusat de ser el responsable de la "degradació" de Barcelona i de no resoldre "els problemes reals de la ciutadania".
Finalment, Martí ha defensat la capital catalana com "la millor ciutat del món", si bé ha criticat que "no ho sembla". "Volem treballar perquè realment la millor ciutat del món ho sembli i la gent visqui cada dia millor, sense tants problemes, impostos i inseguretat", ha reblat. El candidat ha convocat l'electorat a un acte el 7 d'octubre, en què explicarà els principals eixos de la futura campanya.