Junts esquiva la concreció del rol de Puigdemont quan torni: «Respectarem la seva decisió»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha esquivat aquest dimarts entrar en el calendari del retorn de Carles Puigdemont, tot i que ha donat per fet que hi haurà una "victòria". En una entrevista al programa Cafè d'Idees del 2Cat, ha lamentat que Pablo Llarena hagi anat "dilatant" el procés, malgrat ara obrir-se a aplicar-li l'amnistia. "La tornada del president sacsejarà el taulell polític. Beneficiarà Catalunya", ha apuntat Turull, que ha insistit en la idea que serà Puigdemont qui decideixi el seu futur polític. "Li respectarem", ha considerat el dirigent de Junts, perquè "primer ha de tornar". "Estem concentrats en això. El president és un gran actiu pel país", ha determinat.
El dirigent independentista ha considerat que ha de ser ell qui digui si vol fer -o no- de cap de l'oposició a Salvador Illa. "Puigdemont no està callat en els temes que afecten el país, sempre té un pronunciament", ha indicat Turull, que ha volgut deixar molt clar que amb el PP "no vol anar ni a la cantonada". I amb el PSOE? "Hi hem parlat molt", ha destacat, i ha garantit que només votaran a favor de qüestions ja pactades en lloc d'arribar a enteses noves. "Si Pedro Sánchez plega, hauríem d'escoltar la nova persona que ens proposi", ha indicat. "Quan algú com Sánchez està assetjat, no està centrat amb les grans coses. Que plegui i proposin una altra persona", ha insistit el número dos de Junts.
Hi ha alguna possibilitat de negociar els pressupostos generals de l'Estat, Turull ha apuntat que només es podria fer si ingressen un taló a la Generalitat amb la quantitat de les inversions pendents. "No negociarem sobre una enganyifa. L'important és la liquidació", ha subratllat, al mateix temps que demanava la "clau de la caixa" en matèria de nou finançament. "S'ha de demostrar tota l'ambició", ha remarcat, a l'hora que ha denunciat un "engany", en la mesura que no hi ha cap "concert econòmic solidari". També s'ha mostrat especialment crític amb la conferència que va pronunciar aquest dilluns el president Illa, centrada en aconseguir millorar els recursos destinats a l'educació.
"La gent està passant una situació molt complicada. El Govern, en lloc d'actuar, no assumeix responsabilitats. La conferència va ser un acte de publicitat", ha remarcat Turull. Pel que fa a l'aposta per l'educació, ha indicat que el 16 de maig ja van apostar per un "acord de país" amb totes les forces polítiques i els actors socials. Aquest plantejament va ser comunicat a l'executiu, però no hi va haver avenços. També ha indicat que, si es vol arribar al 6% del PIB en matèria educativa, el nou model de finançament queda obsolet. "No n'hi ha ni per començar", ha remarcat el secretari general de Junts, que també s'ha posicionat en contra de "tanta burocràcia" a les aules i als despatxos de les escoles.