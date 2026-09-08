La condició de Junts per avalar el nou finançament: tenir la clau de la caixa

Si ERC i el PSOE volen el suport de Junts al nou finançament, Catalunya ha de tenir la clau de la caixa. Aquest és el posicionament que ha verbalitzat aquest dimarts el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. El dirigent independentista s'ha referit també al paper de Carles Puigdemont, especialment discret en els últims mesos, i ha indicat que està "fort" malgrat els "justiciers" que no li estan aplicant l'amnistia. Pel que fa a la crisi educativa que viu el país, ha demanat un "gran acord" amb tots els actors, i ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que destitueixi la consellera Esther Niubó, responsable d'Educació.
El país, ha dit, té "tantes necessitats noves" que cal una "bona gestió". Pel que fa al finançament, ha dit que l'única condició que posa Junts és "tenir la clau de la caixa". "Els altres ja estan contents. Si tothom hi guanya, Catalunya hi perd segur", ha remarcat Turull, que ha rememorat les discussions del 2009 sobre el model encara vigent. "Hem de ser exigents", ha apuntat. Segons el secretari general de Junts, no es pot anar "conformista" a una negociació. "Primer hem de veure la lletra del model, però farem una esmena a la totalitat amb text alternatiu perquè el país tingui el seu propi sistema de finançament", ha indicat l'exconseller de la Presidència. El concert sempre ha estat rebutjat pel PSOE.
Preguntat sobre la delegació de competències en immigració, Turull ha destacat que a Catalunya hi ha un "civisme" que permet assumir "el repte de la integració" i de "definir els fluxes". "Has de poder proveir un país que no estigui tensionat", ha apuntat el secretari general de Junts, que ha demanat que els Mossos gestionin tot això. "Per què no poden gestionar les fronteres?", ha preguntat a Podem, que continua vetant el plantejament al Congrés dels Diputats. Sobre la vinculació entre immigració i delinqüència, sí que ha defensat la lluita contra la multireincidència per "acabar amb la sensació d'impunitat". "Els joves han de saber que qui la fa la paga", ha ressaltat el dirigent de Junts.
En relació al futur de Puigdemont, ha dit que "està fort" malgrat els "justiciers" que han decidit no aplicar l'amnistia. "Manté la posició", ha destacat el secretari general, que ha indicat que -malgrat l'absència pública del líder del partit- les decisions passen per Waterloo. Preguntat sobre un retorn i del paper que tindria en cas de poder establir-se a Catalunya, el dirigent independentista ha insistit en la idea que el volen tenir en un projecte polític ben greixat i amb una "brúixola ben definida". En la reunió del grup parlamentari que es va celebrar aquest dilluns a Guardiola de Berguedà, el president del partit no s'hi va connectar telemàticament per "raons d'agenda", segons el partit.
Acord de país en Educació
Pel que fa a la vaga educativa, Turull ha indicat que cal un "gran acord de país" per repensar el sistema educatiu, i ha indicat que ha sentit "vergonyeta" amb l'afer de les proves PISA, de les quals Catalunya ha quedat exclosa. "Hi ha un gran nivell d'incompetència. La consellera Esther Niubó hauria d'haver plegat per ella mateixa", ha remarcat el secretari general de Junts, que veu el Govern preocupat "només per l'aparador". "En aspectes tan sensibles, hi ha d'haver més determinació. Abans s'enxampa un mentider que un coix", ha reflexionat el dirigent independentista, que s'ha mostrat comprensiu amb la gent "emprenyada" que es veu seduïda pels "populismes", en camí ascendent.
"Catalunya no és un desastre, és un país que val molt la pena. Ha demostrat mil vegades que se n'ha sortit de situacions molt més adverses que les actuals a base d'aplicar solucions materials i de valors", ha destacat Turull. Les classes mitjanes, això sí, s'estan "empobrint", i això fa que no existeixi "prosperitat". "Compres quatre coses i et costen 50 euros. El cost dels pares per tornar a l'escola ha pujat un 15%", ha apuntat el secretari general. Aquestes classes mitjanes, segons ell, no veuen un "retorn" a l'esforç que duen a terme per sostenir l'estat del benestar. "No pot ser que la Generalitat recapti més que mai en IRPF i no l'abaixi", ha radiografiat el dirigent independentista durant l'entrevista.