Junts planteja un «gran pacte» en Educació per superar la «mediocritat» d'Illa

El grup parlamentari de Junts s'ha reunit aquest dilluns a Guardiola de Berguedà per arrencar el curs polític, que tant la permanent com la direcció van abordar la setmana passada -com va avançar Nació- de manera especialment discreta. Amb la crisi educativa encara ben viva, els responsables del grup -amb Mònica Sales al capdavant- han defensat un "gran pacte" en aquesta matèria per superar la "mediocritat" del Govern liderat per Salvador Illa. També han demanat una "remodelació profunda" de l'executiu per encarar el segon tram del mandat, per bé que no han expressat confiança sobre la possibilitat que el rumb variï. Carles Puigdemont -diputat- no s'ha connectat a la trobada.
"L'únic que ha estat sense exercir les seves funcions aquest mes ha estat el president", ha indicat Sales, que també ha trobat un "escàndol" l'error en les proves PISA que impedirà que els resultats catalans no siguin comparables amb altres territoris i països. "Illa té dos deures inajornables: posar ordre i remodelar profundament el Govern; i ha de deixar de resignar-se davant de Madrid", ha ressaltat la presidenta del grup parlamentari de Junts, que ha definit el líder del PSC com a "obedient" davant del PSOE. "No es pot arribar al debat de política general amb la mateixa actitud de supeditació de Pedro Sánchez, i ha de deixar de banda la propaganda", ha posat de manifest Sales.
Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació, ha remarcat que l'educació serà la prioritat de Junts. La primera iniciativa serà el ple monogràfic sobre aquesta carpeta, perquè es tracta -ha dit- de "recuperar l'excel·lència". "Els docents han de treballar sense estar ofegats per la burocràcia. Hem de reduir ràtios, tenir una escola inclusiva real i defensar l'ús de la llengua tant a les aules com als patis de les escoles, sense complexos", ha apuntat Vergés, que també ha indicat que cal millorar les infraestructures -amb Rodalies com a principal problema-, abordar el debat sobre seguretat perquè "s'acabi la impunitat", i entomar el repte de l'habitatge, principal preocupació de la ciutadania.
Ha posat com a exemple el crim de Manresa, que ha aixecat una forta polseguera política i ha estat un focus de l'extrema dreta per instrumentalitzar la desgràcia. "Ens neguem a acceptar que la mediocritat del president Illa sigui la normalitat d'aquest país", ha assenyalat el portaveu parlamentari de Junts. "Ara sembla que ERC i els Comuns són més exigents amb el Govern que abans d'aprovar els pressupostos", ha determinat Sales en el torn de preguntes. Sobre l'absència telemàtica de Carles Puigdemont en la trobada del grup parlamentari, Sales ha destacat que és per una "qüestió d'agenda". "És la persona que lidera el projecte i ho fem tot al seu costat", ha remarcat la presidenta del grup.