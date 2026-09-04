Vilajosana va ser mort després d'intentar separar una baralla de menors al final del Correfoc

La investigació de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra ha permès reconstruir amb detall la seqüència dels darrers minuts de vida de Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages de 45 anys mort per una ganivetada dimarts de matinada a Manresa. Segons la reconstrucció dels fets, el conflicte es va originar a prop de la plaça Major, al final del Correfoc, quan el grup de la víctima va intercedir per aturar una baralla entre joves, desencadenant una persecució pel barri de les Escodines que va culminar amb la punyalada mortal. Ho ha avançat Regió7 i ho ha confirmat NacióManresa de fonts properes a la investigació.
Un recorregut des del centre al carrer Divina Pastora
Carles Vilajosana havia participat al Correfoc de la Festa Major de Manresa acompanyat dels seus dos fills bessons de 12 anys. Un cop acabat l'acte, la mare dels nens els va recollir a la plaça Major i la víctima va continuar la nit amb un grup d'uns quatre amics. En el moment de marxar de la plaça, Vilajosana va observar com dos grups de joves es barallaven i va decidir intervenir-hi per separar-los.
Arran d'aquesta mediació, una de les bandes, integrada per quatre menors, va començar a seguir i increpar el grup de Vilajosana. La tensió va anar en augment al llarg de diversos punts del barri de les Escodines: el primer enfrontament es va produir al carrer Nou de Santa Clara, i posteriorment es van tornar a encarar al carrer de Sant Maurici, a prop de la cruïlla amb Divina Pastora. Va ser un tram més amunt, al mateix carrer Divina Pastora, on dos dels menors es van llançar sobre Vilajosana quan era d'esquena i un d'ells va clavar la ganivetada mortal a la víctima, que li va arribar al cor. Malferit, Vilajosana va caminar pocs metres fins a caure definitivament al carrer de Sant Jaume.
El local de la travessera dels Drets i les eines comissades
Mentre el grup de menors fugia, els amics de la víctima van trucar al 112. La immediata descripció facilitada pels testimonis va permetre als Mossos d'Esquadra identificar ràpidament els sospitosos, localitzar-los i traslladar-los a comissaria poques hores després.
Els sospitosos utilitzaven com a base uns baixos ocupats a la travessera dels Drets. Aquest espai servia com a punt de trobada per a un grup de menors, tot i que no hi feien nit ni hi vivien. Segons els veïns d'aquesta via, durant l'escorcoll d'aquest local, la policia hi va trobar altres armes blanques, eines destinades a cometre robatoris i substàncies estupefaents medicamentoses, elaborades a partir de diferents fàrmacs. Aquests darrers detalls no han estat confirmats pels Mossos d'Esquadra.
Ingrés a Can Llupià i situació judicial
Paral·lelament, el Jutjat de Menors ha decretat l'internament provisional en règim tancat per als dos menors detinguts, a petició de la Fiscalia de Menors. Tots dos ingressaran al centre de justícia juvenil Can Llupià, i un d'ells rebrà tractament terapèutic.
La causa roman oberta per un delicte d'homicidi. Tot i que la investigació de la DIC continua oberta i no es descarten noves accions, les anàlisis policials indiquen que la resta de menors del grup no van intervenir directament en l'atac i es van mantenir al marge en el moment de l'agressió mortal.