Commoció a Manresa per un homicidi a ganivetades al carrer Sant Jaume

Un crim de matinada ha commocionat Manresa aquest dimarts. Carles Vilajosana, un veí del Serrat de Castellnou de Bages de 45 anys i pare de dos fills bessons, ha mort apunyalat al carrer Sant Jaume. Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta sota secret d'actuacions i tenen dos menors de 16 anys sota custòdia policial per la seva presumpta implicació en els fets.
Un atac mortal a la via pública
Poc després de les 5 de la matinada, una trucada al 112 ha alertat d'una agressió amb arma blanca. En arribar al carrer Sant Jaume, les patrulles policials han trobat Vilajosana estès a la via pública i ferit de molta gravetat. Malgrat les maniobres de reanimació iniciades pels agents i continuades per dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'home ha acabat morint a l'indret.
Segons diversos testimonis, la víctima havia estat empaitada per quatre persones i una d'elles li havia clavat un ganivet directament al cor, un extrem que la policia catalana encara no ha confirmat oficialment. La policia científica ha acordonat la zona durant tot el matí per recollir-hi indicis.
Dos menors sota custòdia i un escorcoll al Barri Antic
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas i ha centrat les primeres diligències al Barri Antic. A mig matí, un fort desplegament policial amb furgonetes de l'ARRO, patrulles i la policia científica ha escorcollat uns baixos a la travessera dels Drets per buscar-hi proves vinculades a l'homicidi.
Hores d'ara, la policia té sota custòdia dos menors de 16 anys relacionats amb el crim, i finalment han estat detinguts.
Commoció per la mort d'un veí molt conegut
La víctima, Carles Vilajosana, era una persona molt coneguda a la comarca. Havia estat vinculat al Mas de Sant Iscle, va regentar el Bar Estadi al carrer Barcelona de Manresa i actualment treballava en el sector de la jardineria per a l'empresa Jardi_net, realitzant tasques en espais com l'Oller del Mas. A més, era un apassionat de les arts marcials i cinturó negre de jiu-jitsu.
Dia de dol oficial i condemna institucional
L'Ajuntament de Manresa ha expressat la seva "condemna més ferma i rotunda" davant d'uns fets d'una "gravetat extrema". Després d'una junta de portaveus d'urgència, el consistori ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per a aquest dimecres, 2 de setembre, a les 12 del migdia a la plaça Major. L'alcalde, Marc Aloy, s'ha posat en contacte amb la família i amb l'alcalde de Castellnou per traslladar-los el condol.
Unes 500 persones reclamen justícia a la plaça Major
La consternació pel crim ha tret al carrer centenars de veïns que han omplert aquest dimarts a la tarda la plaça Major per mostrar el seu rebuig a l'homicidi. L'acte, que havia estat impulsat sense sigles de partit per militants de l'entorn d'Aliança Catalana com Clàudia Barés i Bernat Bernabeu, ha aplegat unes 500 persones que hi han acudit de per exigir seguretat i condemnar la mort de Vilajosana. La protesta ha transcorregut majoritàriament en silenci, tot i que s'han sentit aplaudiments, crits de "Volem justícia" i algunes proclames contra el batlle, com "Marc Aloy, dimissió".
Entre els assistents hi havia la germana de la víctima, Iolanda Vilajosana, visiblement emocionada i consternada, qui en declaracions durant la concentració ha lamentat la situació de seguretat a la ciutat afirmant que "a Manresa no es pot anar pel carrer per falta de seguretat". Aquesta mobilització tindrà continuïtat aquest dimecres a les 9 del vespre al carrer Divina Pastora, amb una concentració silenciosa i amb espelmes organitzada pels veïns de les Escodines i la Sagrada Família.
Instrumentalització de l'autoria del crim
Paral·lelament a la resposta ciutadana, l'homicidi ha anat acompanyat d'un intent d'instrumentalització política a través de les xarxes socials i canals i mitjans afins a l'extrema dreta. Durant tot el dia s'han difós informacions falses que atribuïen l'autoria exclusiva del crim a joves de la comunitat marroquina de la ciutat per tal d'incitar a la crispació.
Aquestes teories, tanmateix, queden desmuntades per les dades concretes de la investigació: els dos menors de 16 anys que es troben sota custòdia policial per la seva possible implicació en els fets són nascuts a Manresa. En concret, un d'ells sí que és d'origen marroquí, però l'altre és fill de pares catalans.