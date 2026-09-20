El CE Manresa encaixa la primera derrota de la temporada al camp del Tudelano (2-1)

El CE Manresa ha patit aquest diumenge la primera derrota de la temporada en caure per 2-1 al camp del CD Tudelano, en partit corresponent a la tercera jornada de la Segona RFEF. Els bagencs arribaven a Navarra després d'haver guanyat els dos primers compromisos de lliga, però s'han vist penalitzats per un mal inici de partit que els ha obligat a anar a remolc durant tota la tarda.
Malgrat la derrota, l'equip entrenat per Sergi Trullàs es manté al grup capdavanter de la classificació després d'un inici de campionat que continua sent positiu.
El Tudelano colpeja aviat
Els locals han encarrilat el partit en poc més de vint minuts gràcies a l'encert d'Alayeto. El davanter navarrès ha inaugurat el marcador al minut 17 i només cinc minuts després ha tornat a superar la defensa manresana per establir el 2-0.
Abans del descans, el CE Manresa ha intentat reaccionar i ha tingut una bona oportunitat en una rematada de cap de Momoh que ha estat a punt de significar el primer gol visitant, però el marcador ja no s'ha mogut.
La nota negativa per al Tudelano ha estat la lesió del mateix Alayeto, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc després d'una caiguda en una disputa de pilota amb Bader.
Superioritat numèrica sense premi
A la represa, Trullàs ha mogut la banqueta buscant una reacció immediata. El panorama s'ha complicat per als locals quan Yanis ha estat expulsat a l'inici del segon temps per una falta sobre Santi quan era l'últim defensor.
Amb un home més sobre la gespa durant pràcticament tota la segona part, el CE Manresa ha incrementat la seva pressió ofensiva. Tot i això, els bagencs no han trobat el camí del gol fins al temps de descompte, quan Ángel Vera ha retallat diferències amb una remaatada de genoll a passada d'Iglesias. Dos minuts més tard, el Manresa ha estat a punt d'empatar de la mà de Óscar Gómez, però el porter local ha aconseguit atrapar la pilota.
La UD Logroñés B, pròxim rival
Després d'aquesta primera ensopegada del curs, el CE Manresa buscarà recuperar el camí de la victòria la pròxima jornada, quan rebrà al Congost la visita de la UD Logroñés B. El partit es disputarà en horari encara pendent de confirmació.