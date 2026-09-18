El CE Manresa buscarà a Navarra la tercera victòria consecutiva

El CE Manresa visitarà aquest diumenge a les 6 de la tarda el camp del CD Tudelano en partit corresponent a la tercera jornada del grup 2 de Segona RFEF. Els manresans afronten el desplaçament a Navarra en un excel·lent moment de forma després d'encadenar dues victòries consecutives en l'inici de la competició, uns resultats que els permeten compartir el lideratge de la classificació amb l'Espanyol B i l'Osasuna B.
L'equip entrenat per Sergi Trullàs arriba a la cita després d'imposar-se en les dues primeres jornades. Primer va superar el CD Arnedo a domicili en el retorn a la categoria i, posteriorment, va estrenar-se amb victòria al Nou Congost davant el Peña Sport. Aquest ple de punts ha reforçat les bones sensacions d'un conjunt que ha mostrat solidesa defensiva i capacitat competitiva en les primeres setmanes de lliga.
Un Tudelano irregular en l'arrencada del campionat
Al davant hi haurà un CD Tudelano que encara busca la seva primera victòria del curs. Els navarresos van debutar amb un empat sense gols a casa contra l'UD Logroñés B i, en la segona jornada, van caure derrotats per 3-1 al camp del Girona B.
Aquests resultats situen el conjunt de Tudela a la part baixa de la classificació després d'un inici irregular que contrasta amb el del Manresa. Tot i això, el conjunt navarrès continua sent un rival exigent, especialment al seu estadi, on intentarà estrenar el seu caseller de victòries davant un dels equips més en forma del grup.
Segon desplaçament consecutiu fora de Catalunya
El duel suposarà el segon viatge lluny de Catalunya per als manresans en les tres primeres jornades de competició. Si en l'estrena de lliga van haver de desplaçar-se a La Rioja per enfrontar-se a l'Arnedo, aquest cap de setmana tocarà visitar Navarra per mesurar-se al Tudelano.
El partit servirà també per comprovar la consistència del bon inici dels bagencs davant un rival que necessita sumar i que buscarà aprofitar el factor camp. Una nova victòria permetria al CE Manresa mantenir-se a la part més alta de la classificació i consolidar les excel·lents sensacions mostrades en aquest retorn a la Segona RFEF.