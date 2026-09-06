El CE Manresa s'estrena a Segona RFEF amb una golejada a Arnedo (1-4)

El CE Manresa ha començat la seva aventura a Segona RFEF amb una contundent victòria per 1-4 al camp del CD Arnedo. Els homes de Sergi Trullàs han ofert un partit molt complet i han estat capaços de remuntar el gol inicial d'Unai Martínez, marcat al minut 9. Bader, Matheus i Momoh han capgirat el marcador abans del descans, mentre que Pochito ha sentenciat el partit amb l'1-4 al minut 76. El matx ha estat marcat també per alguns moments de pluja intensa i ha acabat amb l'expulsió del local Adrián per una entrada molt dura sobre Munells.
L'Arnedo s'avança, però el Manresa reacciona
Malgrat el resultat final, ha estat el conjunt local qui ha colpejat primer. Al minut 9, Unai Martínez ha fet pujar l'1-0 al marcador. El CE Manresa, però, ha anat guanyant presència sobre el terreny de joc i al minut 29 ha trobat el camí del gol. En una jugada col·lectiva entre Aleix i Momoh, aquest últim ha deixat passar la pilota perquè Bader aparegués i l'enfonsés al fons de la xarxa.
Tres gols en deu minuts per capgirar el partit
La remuntada s'ha completat al minut 38. Després d'una sèrie de córners consecutius a favor dels blanc-i-vermells, la pilota ha acabat arribant a Matheus, que ha rematat per aconseguir l'1-2.
Només un minut després, al 39, Momoh ha culminat un contracop per fer pujar l'1-3 al marcador. El CE Manresa ha capgirat així el partit en només deu minuts i ha arribat al descans amb dos gols d'avantatge.
Pochito sentencia amb l'1-4
A la segona meitat, els manresans han mantingut el control del partit i han ampliat encara més la diferència al minut 76. Pochito ha estat l'encarregat de marcar l'1-4 definitiu i confirmar una estrena immillorable a Segona RFEF.
El partit ha viscut alguns moments de pluja intensa, però això no ha impedit que el conjunt de Sergi Trullàs mantingués la seva superioritat i acabés aconseguint una golejada a domicili.
En els instants finals, el partit encara ha deixat una expulsió. El jugador local Adrián ha vist la vermella directa després de cometre una falta molt dura sobre Munells.