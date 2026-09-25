El Covisa Manresa busca refer-se de la derrota inicial a la pista del Picassent

El Covisa Manresa afrontarà aquest dissabte 26 de setembre, a les 6 de la tarda al Municipal de Picassent, el seu primer desplaçament de la temporada fora de Catalunya. El conjunt manresà, dirigit per Xavi Santaella, intentarà refer-se de la derrota de la jornada inaugural, davant un FS Picassent consolidat a la categoria de bronze.
L'equip valencià ha incorporat aquesta temporada fins a quatre jugadors procedents de Segona Divisió, del desaparegut Levante. Després de dues temporades al grup navarroaragonès, el Picassent retorna enguany al grup 3 amb un bloc que aspira a ocupar les posicions capdavanteres. Les darreres temporades ha acabat quart i cinquè del grup 2.
Un duel habitualment igualat
Manresans i picassentins han protagonitzat en els darrers anys partits intensos i igualats. L'últim precedent es remunta a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Divisió, quan el Covisa Manresa va remuntar el 3-1 de l'anada al Pujolet imposant-se per 4-1 en el temps reglamentari.
En el balanç històric, però, el Picassent domina els enfrontaments directes, amb quatre victòries valencianes, dos empats i dues victòries del Covisa. El partit arriba després d'una primera jornada marcada per la igualtat dels marcadors al grup, una tendència que els manresans intentaran trencar amb un bon resultat a Picassent.