Sant Fruitós de Bages busca la mascota de la Capitalitat del Bàsquet Femení 2027

Sant Fruitós de Bages posa en marxa un concurs per crear la mascota de la Capitalitat del Bàsquet Femení 2027, amb l'objectiu d'implicar els infants i joves del municipi en aquest projecte. El concurs està adreçat a tot l'alumnat de 3r de primària a 4t d'ESO dels centres educatius del municipi, i també a les persones empadronades d'aquesta mateixa edat que estudiïn en altres centres. El termini de presentació de propostes finalitza el divendres 2 d'octubre de 2026.
Què ha de representar la mascota
La mascota ha de representar l'esperit de la Capitalitat del Bàsquet Femení 2027 i contribuir a donar visibilitat al bàsquet femení i al paper de les dones, les joves i les nenes en l'esport. També ha de transmetre valors com la igualtat, el treball en equip, l'esforç, la participació, la inclusió, la superació i l'esportivitat.
Les propostes que es presentin han de ser inèdites i han de poder adaptar-se posteriorment a diferents formats, com cartelleria, xarxes socials, marxandatge o, si escau, una construcció física de la mascota.
Com participar-hi
Cada participant pot presentar una única proposta, que ha d'incloure el dibuix de la mascota, un nom proposat i una breu explicació del seu significat i de la seva relació amb el bàsquet femení. Es pot fer servir qualsevol tècnica artística.
Les propostes es poden presentar als centres educatius o per correu electrònic a sfb.esports@santfruitos.cat.
Premi per a la proposta guanyadora
La proposta guanyadora rebrà dues entrades per a un partit de bàsquet femení, per un import màxim de 50 euros, i un val de compra de 100 euros per fer compres al comerç local.
Un concurs dins la Capitalitat del Bàsquet Femení
La iniciativa forma part de la designació de Sant Fruitós de Bages com a Capitalitat del Bàsquet Femení 2027, una celebració que permetrà promoure aquest esport, donar visibilitat al paper de les dones i fomentar els valors associats a la pràctica esportiva.