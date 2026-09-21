Un club de Sant Fruitós participa en el primer gran torneig europeu de pickleball a Barcelona

Shooter Club Pickleball & Life, de Sant Fruitós de Bages, serà un dels clubs cooficials de la primera prova del PPA Tour Europe, el circuit professional europeu de pickleball, que se celebrarà a Barcelona del 23 al 27 de setembre. La competició reunirà més de 280 jugadors de diferents països i comptarà amb noms destacats com l'estatunidenc Zane Navratil, l'espanyola Judit Castillo i l'italià Matteo Cugliari.
Les pales oficials porten el segell de Shooter
La vinculació del club santfruitosenc amb el torneig també es trasllada a la fabricació de material esportiu. A través de la seva fàbrica, Shooter ha elaborat les pales commemoratives de la primera cita del PPA Tour Europe a Barcelona.
Aquestes pales volen representar el vincle entre la capacitat productiva del territori i l'arribada a Catalunya d'una competició internacional de pickleball.
Un clínic amb jugadors professionals
Com a activitat prèvia al torneig, Shooter Club organitzarà aquest dimarts 22 de setembre un clínic amb dos dels jugadors professionals que participaran en la prova barcelonina. La sessió es farà de 6 de la tarda a 8 del vespre a les instal·lacions del club, a Sant Fruitós de Bages.
L'activitat està oberta a jugadors de tots els nivells i permetrà compartir pista amb esportistes professionals, aprendre tècniques de joc i estratègies de competició i conèixer de prop el funcionament del circuit professional.
Encara queden les últimes places disponibles. Per participar-hi cal fer la inscripció prèvia a través del WhatsApp 626 63 10 57 o de l'App de Shooter Club.
Amb la seva participació en l'arribada del PPA Tour Europe, Shooter Club reforça la seva vinculació amb el pickleball català i apropa al Bages una competició que reunirà esportistes de diversos països.