Manel Deli es proclama campió del món M50 dels 100 quilòmetres en ruta a Galícia

L'ultrafondista manresà Manel Deli s'ha proclamat aquest diumenge campió del món M50 dels 100 quilòmetres en ruta en el Campionat del Món disputat a Ames (Galícia). El corredor ha aconseguit la medalla d'or de la seva categoria després de completar el recorregut amb un temps de 7 hores, 17 minuts i 10 segons, en una prova marcada per unes temperatures que han superat els 30ºC durant bona part de la jornada i que han posat a prova la resistència física i mental dels participants.
A més del títol mundial M50, Deli ha finalitzat en la 47a posició de la classificació absoluta i ha estat el cinquè atleta espanyol a travessar la línia d'arribada.
Remuntada decisiva en els últims quilòmetres
El subcampionat del món M50 ha estat per al croat Zdravko Jadrijev, que ha aturat el cronòmetre en 7h30'45", mentre que el canadenc Mathieu Dubé ha completat el podi amb un registre de 7h31'18".
Precisament Dubé ha liderat la categoria durant bona part de la cursa, però a falta dels últims deu quilòmetres ha estat superat tant per Deli com per Jadrijev. L'ultrafondista català ha mantingut un ritme sòlid en el tram final per assegurar-se la victòria i penjar-se una nova medalla d'or mundial.
Charlie Lawrence domina la classificació absoluta
En la classificació absoluta masculina, el triomf ha estat per a l'estatunidenc Charlie Lawrence, que ha completat els 100 quilòmetres en un excel·lent temps de 6h09'25". La segona plaça ha estat per al gran favorit de la prova, el lituà Aleksandr Sorokin, amb 6h12'41", mentre que el britànic Alex Milne ha ocupat la tercera posició amb 6h17'50".
Tercer títol mundial de la distància
Per a Manel Deli, deixeble del tècnic manresà Joan Lleonart, aquest és el tercer títol mundial en la categoria dels 100 quilòmetres. El corredor ja s'havia proclamat campió del món el 2022 a Berlín amb un temps de 6h30'23" i va repetir èxit el 2024 a Bangalore (Índia), on va completar la distància en 6h56'19".
Aquests resultats refermen la trajectòria d'un dels grans especialistes catalans en ultrafons. Deli és, a més, l'actual posseïdor del rècord absolut de Catalunya dels 100 quilòmetres en ruta gràcies als 6h30'23" que va aconseguir a Berlín, una marca que continua sent la millor registrada mai per un atleta català en aquesta distància.