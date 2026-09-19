L'Agència Espacial tria la companyia del manresà Sanpere per desenvolupar la xarxa de connectivitat segura de la UE

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha seleccionat l'empresa de telecomunicacions Sateliot -fundada i dirigida pel manresà Jaume Sanpere- per formar part del programa IRIS, la iniciativa de l'ens espacial orientada a desplegar una xarxa de connectivitat segura i resilient a escala europea. La companyia s'integrarà en el disseny dels futurs serveis estratègics de comunicació que han de donar suport a usuaris governamentals i a situacions de crisi.
Dins d'aquest projecte, la firma encapçalada per Sanpere s'encarregarà d'analitzar i definir casos d'ús aplicats a l'Internet de les Coses (IoT) i a la tecnologia Direct to Device (D2D). Aquesta solució permet connectar telèfons mòbils de manera directa amb satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) sense la necessitat de dependre d'antenes o infraestructures a terra.
En concret, Sateliot estudiarà com les capacitats de les xarxes no terrestres -construïdes sota els estàndards globals 3GPP per a la integració entre el sector satel·lital i el terrestre- podran estendre comunicacions "resilients i sobiranes" a les administracions europees. Aquestes aplicacions abasten des de la continuïtat dels serveis bàsics fins a la cobertura remota o la resposta immediata en situacions d'emergència quan les xarxes convencionals quedin fora de servei.
Un programa europeu de 20 milions d'euros
La incorporació de Sateliot s'emmarca en la signatura de divuit contractes de consolidació per part de l'ESA, amb un pressupost global de 20 milions d'euros. L'objectiu de l'organització espacial és reunir prop de vuitanta empreses del continent per dissenyar la futura constel·lació europea de comunicacions, abordant àmbits que van des de la banda ampla governamental fins a les operacions marítimes, l'aviació o la retransmissió de dades.
Segons ha destacat l'ESA, l'adjudicació d'aquests projectes permet a pimes i empreses tecnològiques participar directament en la validació de nous serveis a través de la layer d'òrbita baixa. En cas que els treballs es desenvolupin amb èxit i es ratifiquin les pròximes decisions programàtiques de la Unió Europea, els resultats obtinguts per l'equip de Sanpere podrien integrar-se de manera permanent en el desenvolupament i l'evolució del sistema principal IRIS.