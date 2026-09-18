El Kids&Us Manresa acaba amb derrota la pretemporada (86-85)

El Kids&Us Manresa ha tancat la pretemporada amb una derrota molt ajustada, 86-85 a la Corunya. El partit no ha començat gens bé per a uns manresans que han anat molts minuts a remolc. El desencert en atac i la feblesa defensiva en algunes fases han permès al quadre local gaudir d'avantatges que han arribat als dotze punts. Però Chibuzo Agbo ha estat a un gran nivell. El nigerià ha assumit la responsabilitat anotadora del seu equip i ha estat clau en una remuntada que una estona abans poca gent podia intuir. Però quan semblava que el Teresa Herrera viatjaria cap al Nou Congost una darrera reacció dels corunyesos ha canviat novament la direcció del partit. Chibuzo Agbo ha ofert un autèntic recital ofensiu. Insuficient per tancar la preparació amb una victòria.
El domini inicial en el rebot defensiu del Kids&Us Manresa no s'ha traduït en encert ofensiu. Als gallecs els ha costat menys estrenar el marcador, i quatre punts consecutius han donat la primera renda a l'equip de Carles Marco. Lukasz Kolenda ha desencallat el zero manresà -aquell zero que sempre fa tant mal als ulls-, però la cistella del polonès no ha canviat la dinàmica de l'equip. En canvi, el Leyma Coruña es trobava cada cop més còmode a la pista: les bones prestacions visitants en el rebot s'han anat diluint mentre que els locals anotaven amb més facilitat. Aquest domini ha disparat l'avantatge gallec fins als dotze punts (21-9, min. 7). A manca de clarividència en atac, els jugadors de Diego Ocampo han sabut forçar faltes personals, trobant en els tirs lliures el primer argument per retallar distàncies. Finalment, un darrer minut més inspirat ha permès un parcial de 2-8 que deixava el marcador en un ajustat 23-20 en acabar el primer quart.
Al segon quart, la defensa del Kids&Us Manresa ha millorat de forma considerable i al Leyma Coruña ja li costava més anotar. Tanmateix, els bagencs no ho han sabut aprofitar per culminar la remuntada iniciada al final dels primers deu minuts, i la diferència s'ha mantingut estable. Una nova davallada, però, ha tornat a despenjar l'equip manresà: en poca estona, els tres punts de diferència favorable als corunyesos s'han convertit en set. Un triple de JD Notae ha arreglat lleugerament la situació abans que un tir lliure local establís el 44-38 amb què s'ha arribat al descans.
La sortida del Kids&Us Manresa després del descans ha tornat a ser dolenta i el desavantatge dels bagencs s'ha enfilat novament fins als dotze punts. L'únic argument per creure en la reacció eren accions aïllades, com un 3+1 de Chibuzo Agbo. El nigerià ha assumit la responsabilitat ofensiva del seu equip en molts moments i Notae l'ha secundat: amb un nou triple, ha ajustat el marcador fins al 57-54. Marco s'ha vist obligat a demanar un temps mort que, tanmateix, ha acabat de la pitjor manera possible per al seu equip. Pèrdua de pilota i un nou triple dels homes d'Ocampo per empatar a 57. La producció ofensiva visitant no s'ha aturat aquí i el mateix Agbo ha aconseguit posar el Manresa per primer cop al davant. En acabar el tercer quart, el resultat era de 64-67 a favor del Kids&Us Manresa.
Els bagencs no s'han deixat sorprendre a l'inici del quart definitiu. L'atac del Kids&Us Manresa no era excels però, en canvi, l'equip era capaç de recuperar un bon nombre de pilotes. Així, l'avantatge dels manresans ha arribat als sis punts (69-75, min. 34). El Leyma Corunya tampoc no havia dit la darrera paraula. Un parcial de 7-0 ha significat un nou canvi de guió que Kolenda ha esmenat ràpidament amb un 2+1. Quedaven tres minuts per al final i l'emoció estava garantida. Agbo continuava sumant, també des del punt de personal. Tres tirs lliures de l'aler situaven el 80-84 quan mancava menys d'un minut i mig. Les faltes personals han estat una constant en el tram decisiu. Una errada de Kolenda ha abocat el partit a un cara o creu final en què els gallecs han aconseguit la possessió per capgirar el resultat. Dos tirs lliures han posat el 86-85 a manca de només cinc dècimes. Diego Ocampo ha preparat una jugada que no ha arribat i la victòria s'ha quedat a la Corunya.
El Kids&Us Manresa ha tancat la pretemporada amb tres victòries i tres derrotes. La setmana vinent, a Bilbao, ja comptarà a efectes classificatoris.