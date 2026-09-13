El Covisa Manresa guanya el quadrangular del Pujolet a una setmana de començar la lliga

El Covisa Manresa s'ha adjudicat aquest dissabte el quadrangular disputat al Pavelló Municipal del Pujolet, en una jornada de preparació a només una setmana de l'inici de la lliga. Els manresans han superat el Futbol Sala Solsona per 5-2 a les semifinals i l'ENFAF d'Andorra per 5-1 a la final, en una jornada en què han exhibit capacitat golejadora i en què diversos dels nous fitxatges han deixat bones sensacions.
El Manresa reacciona davant del Solsona
El torneig ha comptat amb la participació del Covisa Manresa, el Futbol Sala Solsona i l'ENFAF d'Andorra, tots dos de Tercera Divisió, i el Futbol Sala Avinyó, de Primera Catalana. Els partits de semifinals i del tercer i quart lloc han tingut una durada de 20 minuts, mentre que la final s'ha disputat a 25 minuts.
A la primera semifinal, el Manresa s'ha trobat amb un Solsona que ha refredat els locals durant els primers compassos i que s'ha avançat en el marcador. La reacció dels de Xavi Santaella, però, ha arribat després del primer gol manresà. A partir d'aleshores, l'equip ha fet un pas endavant en el joc i ha acabat imposant-se per 5-2.
Hermosel, amb dues dianes, Terri, Ambrós i Herrerías han estat els golejadors del Covisa Manresa, mentre que els dos gols solsonins han estat obra de Mujal, exjugador del conjunt manresà.
Exhibició ofensiva contra l'ENFAF
A la final, el Covisa Manresa s'ha enfrontat a l'ENFAF d'Andorra, que havia superat l'Avinyó per 2-5 a l'altra semifinal. Els manresans han dominat el partit i han posat el triomf molt de cara ja durant els primers compassos, amb dos gols en els primers minuts que han donat pas a un parcial de 4-0.
El conjunt del Principat ha aconseguit retallar distàncies amb el 4-1, però el Manresa ha tornat a marcar per establir el 5-1 definitiu. Els golejadors manresans han estat Hermosel, Terri, Ambrós, Herrerias i Pol Lopez.
El torneig ha servit perquè alguns dels nous jugadors del Covisa Manresa, com Marc Hermosel, Terri i Pol Lopez, deixessin empremta a una setmana de l'inici de la competició oficial. L'equip de Xavi Santaella ha tancat així la jornada amb deu gols en dos partits i bones sensacions ofensives.
L'Avinyó acaba tercer
L'ENFAF havia superat el Futbol Sala Avinyó per 2-5 en la primera semifinal. Els bagencs, de Primera Catalana i de fundació recent, han ofert una bona imatge davant un rival de categoria superior i han competit fins als instants finals.
En el partit pel tercer i quart lloc, el Futbol Sala Avinyó i el Futbol Sala Solsona han empatat a un gol. La igualtat s'ha mantingut en el marcador i el tercer lloc s'ha decidit als penals, amb victòria de l'Avinyó per 3-0.