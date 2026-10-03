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Mor Jaume Torreguitart, expresident de l'AE La Salle Manresa

Esports

El club el recorda com "un dels pilars" de l'entitat i fa arribar suport a la seva família

  • Jaume Torreguitart recollint el Premi al Millor Directiu a la Nit de l'Esportista de Manresa -

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Publicat el 03 d’octubre de 2026 a les 18:31

L'Associació Esportiva La Salle Manresa ha informat de la mort de Jaume Torreguitart Delgado, aquest dissabte. Nascut el 1969, havia presidit l'entitat i formava part de la junta directiva actual, on també feia d'entrenador. Encara no s'han fixat les dates de la vetlla i el funeral.

"Un dia molt trist" per al club

En un comunicat, l'entitat qualifica el dissabte de "dia molt trist" i defineix Torreguitart com "un dels pilars del club en molts àmbits" i, per sobre de tot, "un bon company, un amic i una persona molt estimada" per a tota la família del bàsquet lasaliana. El club fa arribar també el seu suport i una abraçada a la família.

President i impulsor del femení

Torreguitart va presidir l'AE La Salle entre el 2007 i el 2012. Va ser un dels precursors del bàsquet femení al club, on va entrenar durant moltes temporades el primer equip femení. Fora de la pista, va ser també un dels impulsors de la Penya Passos, una colla d'aficionats al bàsquet, i en especial a La Salle, fundada el 1998.

Premi a Millor Directiu

El passat 8 de setembre, la Nit de l'Esportista de Manresa li va atorgar el reconeixement com a Millor Directiu, que valorava la seva trajectòria al club. La gala està molt lligada a La Salle, que va ser un dels impulsors i organitzadors inicials de l'acte abans de cedir-ne l'organització a l'Ajuntament. Torreguitart també formava part del jurat dels premis.

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