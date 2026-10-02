Junts exigeix a Aloy que garanteixi l'«ordre públic» després que la PAHC hagi omplert de brossa el seu local

Membres de la PAHC Bages han omplert de brossa la porta del local de Junts a Manresa aquest divendres al matí. L'acció respon al vot del partit al Congrés dels Diputats en contra de l'anomenat decret Maricarmen contra els desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat. Junts per Manresa ha respost amb un comunicat en què condemna els fets i exigeix explicacions a l'alcalde, Marc Aloy.
Junts parla de "violència" i d'"intimidació"
En el comunicat, Junts per Manresa assegura que condemna "rotundament els episodis de violència" protagonitzats per la PAHC i considera "absolutament intolerable" que determinats grups pretenguin "substituir els arguments per la intimidació, la coacció i la violència".
El partit afirma que no es tracta d'un fet aïllat: segons Junts, la PAHC i "l'extrema esquerra manresana" ja havien dut a terme accions contra el local del partit i contra el seu cap de llista a la ciutat. Junts lamenta que no s'hagin adoptat les mesures necessàries per evitar que tornessin a produir-se incidents d'aquest tipus.
La formació qualifica la PAHC de "plataforma extremista" que, segons diu, "s'ha acostumat al xantatge violent". "No ens intimidaran, no ens faran callar i no modificarem les nostres posicions per cap amenaça ni coacció", afegeix.
Demana explicacions a la PAHC Bages i a Marc Aloy
Junts exigeix que s'expliqui el paper de la PAHC Bages en els fets i que s'aclareixin les responsabilitats de totes les organitzacions que hi hagin participat o els hagin promogut.
El partit també reclama responsabilitats polítiques a Marc Aloy, que, segons assegura, "haurà d'explicar l'actuació del seu govern" davant uns fets que considera "absolutament incompatibles amb la normalitat democràtica i la convivència a la ciutat". Alerta que és "inadmissible qualsevol doble vara de mesurar davant la violència política" i sosté que "ser d'extrema esquerra no dona impunitat per intimidar, atacar o coaccionar ningú".
Junts demana a l'alcalde que garanteixi l'"ordre públic" i la llibertat política a Manresa. "La democràcia es defensa sempre", afirma el comunicat, "també quan els violents ideològicament poden resultar incòmodes de condemnar per als qui governen".
El context: el decret Maricarmen
L'acció de la PAHC arriba després que el decret, que podia aturar desnonaments de famílies vulnerables, hagi quedat sense majoria al Congrés amb el vot contrari de Junts. Aquest divendres, durant les poques hores de vigència del decret, s'ha aturat el desnonament d'una dona i el seu fill al carrer Urgell de Manresa, després de quatre intents, i una quarantena d'activistes de la PAHC s'ha concentrat davant la seu de Junts al passeig de la República, on hi ha deixat la brossa.