Junts porta al Parlament la creació d'una Fiscalia de Menors de proximitat a Manresa

El grup parlamentari de Junts presentarà aquest dijous al Parlament una proposta de resolució per reclamar una major proximitat territorial de la justícia juvenil i de la Fiscalia de Menors a la Catalunya Central, amb Manresa com a seu de referència. Junts justifica la urgència en un "increment dels delictes comesos per menors" que, segons el partit, s'ha detectat a Manresa els darrers anys, tot i que reconeix que no hi ha dades oficials consolidades que ho confirmin. Ramon Bacardit defensa que disposar de fiscals i equips especialitzats al territori permetria actuar amb més rapidesa, millorar el seguiment dels casos i reforçar la prevenció de la reincidència. Junts demana el suport del Govern de Salvador Illa i de la resta de grups.
Fiscals de la Secció de Menors adscrits de manera estable a Manresa
La iniciativa planteja, com a primera mesura, promoure davant el Fiscal Superior de Catalunya i la Fiscalia General de l'Estat l'adscripció estable a Manresa de fiscals de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, per atendre els assumptes dels partits judicials de la Catalunya Central. La proposta també reclama posar a disposició els espais, els mitjans materials i els recursos necessaris per fer-ho possible.
"No podem limitar-nos a constatar que tenim un problema. Hem de posar sobre la taula solucions concretes que permetin actuar abans, actuar millor i evitar la reincidència", assenyala Bacardit.
Un augment sense dades oficials
Junts considera que la mesura és especialment urgent per l'increment dels delictes comesos per menors que afirma haver detectat els darrers anys a Manresa. Segons el partit, fonts extraoficials properes als cossos policials apunten que s'hauria pogut passar d'uns 50 casos a l'entorn dels 250 cada any. Junts admet que no disposa de dades oficials consolidades que permetin confirmar aquestes xifres, i considera que, tot i això, la situació obliga les administracions a analitzar el fenomen i a adoptar mesures de prevenció, seguiment i resposta.
"Davant l'augment de la delinqüència juvenil, no serveix ni mirar cap a una altra banda ni limitar-se a fer discursos. Necessitem prevenció, seguiment, coordinació i capacitat d'actuar. Si el problema és aquí, una part de la resposta també ha de ser aquí", conclou Bacardit.
Apropar la justícia juvenil al lloc on es produeixen els problemes
Actualment hi ha la Fiscalia d'Àrea de Manresa-Igualada-Vic, amb seu principal a Manresa, però les seccions especialitzades de menors s'articulen a través de les fiscalies provincials. Això fa que una part de les actuacions especialitzades de la Catalunya Central es gestionin des de Barcelona.
Junts considera que aquesta distància pot dificultar els desplaçaments de menors, famílies, testimonis i professionals, i fer més complexa la coordinació entre tots els actors de la justícia juvenil. Per això, la proposta defensa que la proximitat no és només una qüestió administrativa: fiscals especialitzats i una coordinació estable al territori permetrien reforçar la relació entre Fiscalia, Mossos d'Esquadra, serveis de medi obert, serveis socials, centres educatius i serveis de protecció de la infància.
"Quan parlem de seguretat no parlem únicament de tenir més policia al carrer. També necessitem que, quan un menor comet un delicte, tot el sistema que ha d'intervenir pugui actuar amb rapidesa, coordinar-se, fer-ne un seguiment adequat i treballar per evitar que torni a delinquir", afirma Bacardit.
Junts considera especialment important revisar els mecanismes de seguiment dels menors implicats en delictes greus, per reduir els terminis, facilitar l'intercanvi d'informació entre serveis i permetre una valoració més pròxima de l'entorn personal, familiar, educatiu i social de cada menor.
Una secció territorial per a tota la Catalunya Central
La proposta va més enllà de l'adscripció de fiscals a Manresa. Junts planteja que el Govern proposi al Ministeri de Justícia, a la Fiscalia General de l'Estat i al Fiscal Superior de Catalunya estudiar la creació d'una secció territorial de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb fiscals especialitzats en menors per a la Catalunya Central i, si cal, ampliar-ne la plantilla.
També es proposa avançar cap a un model descentralitzat de les seccions de menors dels tribunals d'instància per a tot Catalunya, amb les vegueries com a marc territorial i atenent criteris de volum d'assumptes, proximitat, accessibilitat i coordinació. La iniciativa reclama, a més, impulsar un conveni amb la Fiscalia Superior de Catalunya que fixi un protocol estable de coordinació en justícia juvenil a la Catalunya Central entre Fiscalia, Mossos d'Esquadra, equips tècnics, serveis de medi obert, serveis socials, serveis educatius i serveis de protecció de la infància.
Junts demana el suport del Govern d'Illa i de tots els grups
El portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, defensa que la iniciativa vol donar una resposta estructural a una realitat que, segons el partit, afecta no només Manresa sinó el conjunt de la Catalunya Central. Junts espera un ampli suport parlamentari i fa una crida expressa al Govern de Salvador Illa i a la resta de grups de la cambra perquè s'hi sumin.
"Aquesta no hauria de ser una qüestió de govern o d'oposició, ni de sigles polítiques. Estem parlant de donar eines al territori perquè la justícia juvenil sigui més ràpida, més pròxima i estigui millor coordinada. Esperem que el Govern i la resta de grups parlamentaris hi donin suport", assenyala Vergés.
Bacardit remarca que Manresa, com a capital de la Catalunya Central, ha de disposar dels serveis necessaris per exercir aquesta funció, i considera que la proposta és "una mesura concreta, possible i útil davant d'un problema que preocupa cada vegada més la ciutadania".