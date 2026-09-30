El Kids&Us Manresa cedeix el partit als darrers deu minuts (93-78)

El Kids&Us Manresa ha competit els trenta primers minuts contra el PAOK de Salònica. Al darrer quart, un parcial de 12-0 en contra ha sentenciat el debut a l'Eurocup. JD Notae i Timmy Allen han estat els millors del bàndol bagenc, però no han pogut compensar les actuacions de Cedi Osman i Breein Tyree. Aquest darrer, al tram final. Al caòtic desplaçament d'anada fins a Salònica s'hi ha sumat una avaria al suport d'una de les cistelles, ben entrat el tercer quart, que ha tingut el partit aturat més de mitja hora.
Rafa Villar, JD Notae, Chibuzo Agbo, Timmy Allen i Nick Ongenda han format el cinc inicial del Kids&Us Manresa. Raiquan Gray, Trevor Hudgins, Nick Kalathes, Cedi Osman i Kyle Alexander ho han estat al cantó del PAOK Salònica. La iniciativa als primers minuts ha correspost al Kids&Us Manresa. Els grecs replicaven les accions dels bagencs, ja fos una cistella de dos punts o de tres. El local Osman posava el PAOK per primer cop al davant sense que això fes caure en el desànim els de Diego Ocampo. Ferran Bassas excel·lia amb un triple i una posterior assistència que Yordan Mintxev era capaç d'aprofitar. El búlgar ha protagonitzat minuts interessants en diferents fases del partit. Però tampoc es quedaven enrere els locals, que amb un parcial de 7-0 protagonitzaven la penúltima embranzida del primer quart. La darrera ha correspost al Kids&Us Manresa, que ha aconseguit gairebé l'equilibri total (21-20, minut 10).
L'intercanvi de cistelles ha continuat amb Allen gaudint d'una gran participació. El Kids&Us Manresa seguia ben viu. No s'atemoria ni que el seu rival agafés cinc punts al seu favor. La dada més negativa era algun desajust en defensa que permetia cistelles fàcils al PAOK. Notae ha entrat en joc, anotant o també repartint alguna assistència. El nord-americà ha acabat la primera part amb nou punts. La resta de companys estaven molt atents al rebot en defensa. La bona feina col·lectiva ha permès al Kids&Us Manresa arribar al descans un punt per sobre (40-41).
Notae ha continuat amb la seva lucidesa de cara a l'anella rival. Els bagencs han assolit una màxima renda de cinc punts (40-45). Osman buscava la recuperació del PAOK amb tanta vehemència que fins i tot ha rebut una tècnica. Ocampo ha fet debutar Michael Enabulele. El jove jugador tornava la confiança sumant els seus primers punts en competició europea. La igualtat seguia a la pista en els pitjors moments anotadors a les dues bandes (48-48, minut 26). Novament, la defensa tenia algunes llacunes que feien desesperar el preparador gallec. Eren també els moments més complicats dels manresans en atac. El pitjor, però, ha estat quan s'ha observat una avaria a la cistella on atacava l'equip grec, que ha aturat el partit més de mitja hora i que s'ha reprès amb dos tirs lliures anotats per Allen. Lukasz Kolenda no ha desaprofitat l'oportunitat d'empatar abans que Osman fixés el 58-56 amb els deu darrers minuts per jugar.
Un mal primer minut del darrer quart ha fet reaccionar Ocampo. El PAOK ha assolit una màxima renda fins aquell moment de sis punts. La solució no ha arribat i els locals han continuat engrandint el seu avantatge. El Kids&Us Manresa no era capaç d'anotar. En canvi, Breein Tyree ha sumat els punts que no havia anotat fins llavors. L'acumulat era ja de 12-0 i ha provocat un nou temps mort a la banda manresana. Bassas ha estat l'encarregat de treure el zero en el marcador parcial de l'últim període. L'anotació del base ha alliberat també els seus companys, que també han sumat. Amb deu punts en contra la remuntada semblava ja una missió impossible. El 93-78 final ha signat el debut amb derrota a l'Eurocup.
Incidències: Dragan Porobic (Bòsnia i Hercegovina), Franko Gracin (Croàcia) i Jaroslav Pazourek (Txèquia) han arbitrat el partit. Han eliminat el jugador del PAOK Ben Moore.