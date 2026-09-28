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Hugo Benítez, hospitalitzat per un pneumotòrax

Esports

El base va patir un fort cop al pit després d'un xoc a Bilbao

  • Hugo Benítez en un partit de la temporada passada -

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Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 17:45

El jugador del Kid&Us Manresa Hugo Benítez està ingressat a l'hospital a causa d'un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit durant el partit d'aquest dissabte a la pista del Surne Bilbao Basket, una acció per la qual només va poder disputar cinc minuts i vint-i-set segons de joc.

Benítez ha estat sotmès a una petita intervenció quirúrgica i ara es recupera. Romandrà sota observació mèdica abans de rebre l'alta hospitalària i reincorporar-se a la disciplina de l'equip manresà.

El Kids&Us Manresa no ha anunciat cap termini de recuperació.

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