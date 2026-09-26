El Kids&Us Manresa cau a Bilbao superat dins i fora la zona (107-92)

El Kids&Us Manresa ha caigut a Miribilla en un partit en què ha estat superat pel Surne Bilbao en la lluita dins la pintura i en una clara inferioritat des de la línia de tres punts (48% pels locals i 29% pels bagencs). Després d'una primera part força equilibrada, marcada per l'intercanvi de parcials, el partit ha començat a decantar-se al final del tercer quart i s'ha trencat a l'inici dels últims deu minuts. El bon partit de Nick Ongenda, Lukasz Kolenda i Rafa Villar no ha estat suficient per superar el millor joc local. Pierre Oriola i Timmy Allen han estat baixa, finalment. A més, Hugo Benítez ha rebut un cop a les costelles i només ha pogut disputar cinc minuts i vint-i-set segons.
Hugo Benítez, JD Notae, Pablo Tamba, Chibuzo Agbo i Nick Ongenda han format el primer cinc inicial del Kids&Us Manresa a la Lliga ACB. Per part del Surne Bilbao Basket, han començat el partit Harald Frey, Margiris Normantas, Darrun Hilliard, Martin Krampelj i Bastien Vautier. El noruec Frey tindrà sempre l'honor d'haver estat l'autor del primer punt de la temporada 2026-27, en un inici en què Vautier ha aprofitat un joc interior bagenc mancat d'efectius per fer mal dins la pintura. Una esmaixada de Tamba no ha estat suficient per mantenir el partit igualat (7-2, min. 3) i la renda local s'ha ampliat dos punts més abans que el Kids&Us Manresa protagonitzés la seva primera reacció. Dues errades des del tir lliure han impedit que els manresans igualessin el marcador en un primer quart definit per l'intercanvi de parcials, que ha acabat amb un mínim 19-18 a favor dels locals.
Al segon quart, Ongenda s'ha convertit en el focus ofensiu del seu equip per mantenir els de Manresa ben a prop del seu adversari. L'únic que mancava als de Diego Ocampo era posar-se al capdavant, tot i tenir diverses oportunitats. Fins que una esmaixada del pivot nigerià ha situat el 26-27 al marcador (min. 15). Aquest avantatge, però, ha estat efímer. Els biscaïns han recuperat la iniciativa per agafar un marge de cinc punts amb Hilliard com a home més destacat. Tot i que el Kids&Us Manresa ha estat a punt d'igualar novament la confrontació, el major encert de l'equip de Jaume Ponsarnau en el darrer minut ha deixat el 44-38 a la mitja part.
El Surne Bilbao Basket ha imposat la seva superioritat física en començar la segona part. Hlinason aprofitava la seva alçada per anotar amb comoditat. Els deu punts en contra del Kids&Us Manresa han estat ben aviat una realitat (57-47, minut 24), tot i el temps mort demanat per Ocampo. Eren moments complicats per als manresans, que no sabien com aturar un adversari que se sentia còmode sobre la pista. Però quan semblava que el partit es començava a escapar de les mans bagenques, una nova reacció ha arribat. El Kids&Us Manresa s'ha col·locat a sis punts, que haguessin pogut ser menys si Yordan Mintxev no hagués tingut una excessiva pressa per culminar una contra. En canvi, JD Notae ha estat més encertat per situar, amb quatre punts seguits, un esperançador 66-62, que Hilliard s'ha encarregat de refredar. Novament, els locals han estat letals des de la línia de 6,75 per marxar amb onze punts al seu favor a manca dels últims deu minuts (76-65).
Els bascos han trencat el partit al principi del quart definitiu. Mentre els de Ponsarnau eren capaços de córrer, als manresans no els sortien les coses. El 85-69 a manca de sis minuts semblava ja definitiu. A més, les bones accions que podia aconseguir el Kids&Us Manresa eren ràpidament rebatudes pel quadre local. Mintxev ho intentava i els seus intents des de la línia de tres eren reeixits. Kolenda també l'encertava de tres i el desavantatge es reduïa als deu punts amb encara tres minuts per al final (94-84). Ha estat el darrer intent per assolir una victòria que no ha arribat.
Dissabte vinent, debut al Nou Congost contra el Río Breogan. Abans, el Kids&Us Manresa visitarà el PAOK de Salònica en el primer partit de l'Eurocup.
Incidències: Carlos Cortés, Javier Torres Sánchez i Igor Esteve han estat els àrbitres del partit. Han eliminat Aleix Font. Durant el dia d'avui, el Kids&Us Manresa ha anunciat que Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez seran els capitans de l'equip. Abans de començar el partit, el Surne Bilbao Basket ha penjat una banderola commemorativa del títol de la FIBA Europe Cup que els biscaïns van assolir la temporada passada.