El CE Manresa cau davant l'UD Logroñés B i encadena la segona derrota consecutiva (0-1)

El CE Manresa ha perdut aquest dissabte davant l'UD Logroñés B per 0 a 1 al Congost, en un partit en què els bagencs han estat molt superiors sense aconseguir doblegar el conjunt visitant. El resultat suposa la segona derrota consecutiva de l'equip de Sergi Trullàs, que se situa a mitja taula amb un balanç de dues victòries i dues derrotes.
L'onze inicial
Sergi Trullàs ha alineat de sortida Pulido, Roger, Montes, Carlos, Momoh, Santi, Iglesias, Matheus, Tébar, Olmedo i Richard. A la banqueta han quedat Quim com a porter suplent, i Ángel, Castro, Oussama, Dani, Aleix, Bilal, Pochito i Óscar.
Un gol matiner que ha condicionat el partit
L'UD Logroñés B s'ha avançat en el marcador amb un gol de Jon en els primers compassos del partit, i el 0-1 ja s'ha mantingut des del minut 8. A partir d'aquí, el CE Manresa ha pres el control del joc amb arribades constants a la porteria rival. Al minut 22, els bagencs han vist com no se'ls concedia un gol fantasma.
Malgrat la insistència local, l'equip riojà ha resistit bé les envestides. Al minut 33, el porter visitant ha protagonitzat una gran intervenció per aturar un xut d'Olmedo, en una de les millors ocasions manresanes de la primera part.
Superioritat sense fruit a la segona meitat
Ja a la represa, el CE Manresa ha continuat sent superior sobre el terreny de joc, sense deixar d'intentar-ho en cap moment. Sergi Trullàs ha mogut la banqueta amb diversos canvis: al minut 58 ha fet entrar Aleix per Carlos, i al minut 59 ha donat entrada a Bilal i Óscar en substitució de Montes i Richard.
Els canvis han donat un nou impuls a l'atac local, i al minut 66 Bilal ha estat a punt de fer l'empat en una jugada que ha fet patir la graderia.
Aturada per una incidència mèdica i expulsió final
El partit s'ha vist interromput durant set minuts al minut 73, després que un aficionat del Sector Vermell hagués de ser atès pels serveis mèdics, amb l'ajuda dels recollidors de pilotes.
Ja en els minuts finals, al minut 86, Matheus ha vist la segona targeta groga per protestar i ha estat expulsat, deixant l'equip amb un jugador menys en els darrers minuts. El partit ha acabat amb el resultat de 0-1 favorable a l'UD Logroñés B.
Proper repte, contra el Reus Reddis
El proper cap de setmana, el CE Manresa visitarà el Reus Reddis, en el que serà el primer enfrontament de l'equip contra un conjunt català aquesta temporada.