Diego Ocampo separa el partit en dues parts clarament diferents

Diego Ocampo ha separat el partit contra el Surne Bilbao en dues parts de dinou i vint-i-un minuts, respectivament. L'entrenador del Kids&Us Manresa ha valorat que la primera part ha estat "bona en atac, tot i alguna errada en algun tir còmode que ens ha desmoralitzat". La defensa també ha agradat a Ocampo fins al darrer minut de la primera part.
En canvi, a la segona part l'equip bagenc ha empitjorat tant físicament com moralment. Ocampo no ha volgut posar cap excusa en les baixes i ha valorat que el seu equip "no s'ha rendit. Hem lluitat fins al final i això és important".
El tècnic gallec també s'ha mostrat satisfet pel pas endavant que han fet jugadors com Nick Ongenda i JD Notae. "Aquest és el camí. Però no hi ha temps. Ens hem de posar les piles i jo el primer", ha explicat Ocampo.
Hugo Benítez només ha jugat cinc minuts per culpa d'un cop que ha rebut a les costelles. Al base nord-català li costava respirar. El que semblava que no seria res ha empitjorat i s'ha sotmès a una primera revisió ja a Miribilla, gràcies als serveis mèdics del Surne Bilbao Basket. Ocampo ha agraït aquesta bona predisposició. Un cop feta una primera exploració, Benítez se sotmetrà a noves proves a Manresa per determinar l'abast d'una lesió que té un pronòstic incert.
Millors notícies ha pogut oferir el tècnic gallec sobre Timmy Allen i Pierre Oriola. El nord-americà sembla que podrà jugar a Salònica el proper dimecres, ja que es troba totalment recuperat. La condició que posa Ocampo és que "pugui entrenar amb l'equip dilluns i dimarts". En canvi, la participació d'Oriola és més una incògnita. El pivot no té cap lesió; el problema radica en un cop a la cama que li ha provocat un vessament. Quan aquest vessament dreni, el targarí millorarà de forma ostensible.