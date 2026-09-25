Manresa descarta revisar la ubicació dels contenidors propers a façanes

El ple municipal de Manresa ha rebutjat aquest dijous la moció de Junts per Manresa que demanava revisar les àrees de contenidors situades molt a prop de façanes d'edificis, per prevenir els efectes d'eventuals incendis. La proposta ha comptat amb els vots a favor de Junts, CUP-Fem Manresa i Nacionalista, però ha estat tombada pels vots en contra del govern municipal (ERC, PSC i Impulsem) i de Vox.
Junts alerta del risc a partir de casos recents
El regidor de Junts Josep Gili ha presentat la moció recordant que Manresa ha viscut "en diferents ocasions" episodis de crema de contenidors que han acabat afectant façanes i balcons d'edificis. Com a exemple més recent, ha citat l'incendi de l'11 de setembre al carrer Lepant amb Tudela, on van cremar quatre contenidors, es van veure afectats quatre vehicles i els danys van arribar "a la façana i els primers balcons d'un edifici", fins al punt que els Bombers van haver de revisar les instal·lacions de gas i electricitat de l'immoble. Gili ha citat també altres carrers on hi ha hagut incidents similars, com Oleguer Miró, Major o Sant Pau.
El regidor ha volgut deixar clar que la moció "no proposa una revisió general ni moure contenidors indiscriminadament", sinó identificar els punts especialment sensibles -a prop de façanes, balcons, finestres o tanques- per fer-hi una valoració tècnica i, on sigui possible, augmentar la distància respecte als edificis o adoptar altres mesures de protecció.
La CUP hi dona suport, però critica el to de Junts
El regidor de la CUP-Fem Manresa Jordi Trapé ha anunciat el vot afirmatiu del seu grup, compartint la idea de fons que "davant de qualsevol situació que pugui comportar un risc per a les persones o per a l'habitatge, és raonable revisar si hi ha elements de l'espai públic que es puguin millorar". Tot i això, Trapé ha matisat que la crema de contenidors "no és una situació que es produeixi cada dia a la ciutat", i ha defensat fer "una revisió més tècnica i selectiva" dels punts vulnerables, sense generar la percepció que es tracta d'un problema generalitzat.
Trapé ha aprofitat també per fer una reflexió sobre l'estil de Junts en les seves mocions, assegurant que el grup fa "una exposició molt més pujada de to del que acostuma a dir el text" i que, en el fons, l'objectiu és "retratar" el govern, cosa que, al seu parer, provoca que el govern "hi caigui de quatre potes" i acabi votant-hi en contra de manera reactiva.
El govern defensa que no hi ha espai per moure els contenidors
El regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, ha rebutjat la moció negant que hi hagi relació entre el canvi de model de recollida i la crema de contenidors, ja que, segons ha explicat, "la primera gran onada" d'incendis va afectar contenidors vells, "encara no s'ha fet el canvi de model". Huguet ha defensat que la ciutat té "moltes voreres estretes" i barris sencers, com el Poble Nou o la Sagrada Família, on "costa Déu i ajuda" trobar ubicacions alternatives per als contenidors a causa dels guals, els passos de vianants i l'amplada dels carrers.
El regidor ha reconegut que la proximitat dels contenidors als habitatges genera queixes veïnals, no només per risc d'incendi sinó també per males olors, però ha insistit que "en el 95% de la ciutat" no és possible trobar ubicacions que no molestin ningú. Huguet ha assegurat que li fa "moltíssima ràbia" que hi hagi persones patint per aquesta situació, i ha agraït la feina de la policia per detenir els presumptes piròmans, però ha conclòs que "el que no puc fer és dir, no, no, tranquil, que t'ho mourem davant de casa teva, ho posarem a casa del costat, perquè després, si crema la casa del costat, què?". Huguet ha posat com a exemple l'incendi d'una moto uns dies abans que també va afectar un habitatge, per defensar que la solució real passa per "detenir els piròmans" i que "passin el major temps possible a la garjola".
Junts insisteix en l'assessorament tècnic
En la seva rèplica, Gili ha agraït el vot favorable de la CUP i ha remarcat que, tot i no ser un problema generalitzat, es tracta d'una qüestió que "preocupa força gent", motiu pel qual creu que l'Ajuntament té la responsabilitat d'atendre-la. El regidor ha proposat comptar amb l'assessorament de cossos com els Bombers, no només per estudiar la reubicació dels contenidors sinó també per valorar mesures alternatives de protecció, i ha negat que la moció tingués una intenció de "crítica barroera" cap al govern.
L'enfrontament final entre Bacardit i Huguet
El debat s'ha tancat amb un intercanvi tens entre el portaveu de Junts, Ramon Bacardit, i el regidor Pol Huguet, arran d'un comentari d'aquest últim sobre estar "cremats" de rebre crítiques. Bacardit ha respost que li sembla "preocupant" que el govern reconegui obertament estar cansat de les crítiques, i n'ha fet una lectura política: "Vostès estan obligats a escoltar-los i a atendre'ls, independentment de si estan cansats de sentir crítiques", ha etzibat, recordant que Junts representa "el 23% de la població" de Manresa. Huguet ha tancat l'intercanvi assegurant que el cansament no els fa perdre l'energia: "Estem cremats, però d'energia en tenim moltíssima, fins a l'últim dia i més enllà".