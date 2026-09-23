Junts reclama una campanya per detectar infrahabitatges en baixos de Manresa abans de l'hivern

Junts portarà al ple de Manresa d'aquest dijous una moció per posar en marxa una campanya extraordinària per detectar habitatges irregulars i situacions d'infrahabitatge en plantes baixes de la ciutat. La proposta planteja que, en un màxim de tres mesos, l'Ajuntament faci una radiografia d'aquestes situacions, especialment abans de l'hivern, i coordini els serveis municipals per determinar les actuacions necessàries i atendre les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat. La iniciativa és una de les tres mocions que el grup municipal presentarà al ple del 24 de setembre.
Detectar els baixos utilitzats com a habitatge
La moció planteja una campanya extraordinària per identificar espais situats en plantes baixes que estiguin sent utilitzats com a habitatges en condicions inadequades. Junts considera que és una qüestió que combina la dimensió urbanística amb la social, especialment en els casos en què hi viuen famílies vulnerables que no disposen d'altres alternatives residencials.
El grup demana que aquesta actuació es faci en un termini màxim de tres mesos i posa el focus en la necessitat d'actuar abans de l'arribada de l'hivern. En la roda de premsa, Lluïsa Tulleuda ha assenyalat que en aquestes situacions poden aparèixer problemes vinculats a les condicions dels espais i també a l'ús de sistemes de calefacció, termos i altres aparells.
La proposta no es limita a fer un inventari dels baixos que es trobin en aquesta situació. Junts planteja que la campanya serveixi també per dimensionar el problema, identificar les persones afectades i determinar quines actuacions ha de fer l'Ajuntament en cada cas.
Per això, la moció proposa coordinar les àrees d'Urbanisme, Habitatge i Serveis Socials, juntament amb la Guàrdia Urbana i els altres serveis municipals que siguin necessaris. Un cop detectats els casos, es vol identificar les famílies que puguin trobar-se en situació de vulnerabilitat i derivar-les als serveis socials perquè se'n pugui fer l'acompanyament corresponent.
La proposta preveu, finalment, que després de la campanya extraordinària es posi en marxa un programa permanent de detecció i control, de manera que l'Ajuntament pugui continuar localitzant situacions d'infrahabitatge més enllà de l'actuació inicial.
Una comissió per revisar què va passar abans de l'1 de setembre
La segona moció de Junts demana crear una comissió informativa temporal per analitzar les actuacions municipals i els mecanismes de prevenció, seguiment i coordinació previs a l'1 de setembre, quan es va produir l'homicidi de Carles Vilajosana.
Bacardit ha remarcat que no es planteja com una investigació judicial paral·lela, sinó com un espai per revisar el funcionament dels serveis municipals i determinar si hi havia actuacions que es podien haver fet d'una altra manera. "No és una comissió d'investigació, és una comissió informativa temporal", ha insistit.
El regidor ha defensat que la comissió pugui permetre preguntar als responsables dels diferents serveis implicats -des de serveis socials i educació fins a urbanisme o habitatge- i extreure conclusions sobre possibles canvis en els mecanismes municipals. Junts va presentar als mitjans aquesta comissió juntament amb un decàleg de mesures per reforçar la seguretat.
La moció dels contenidors
La tercera proposta busca reforçar la prevenció dels incendis en àrees de contenidors pròximes a edificis d'habitatges. Junts demana revisar aquests punts en un termini de tres mesos, identificar els que presentin més risc i prioritzar-ne el trasllat quan sigui possible o aplicar mesures de protecció alternatives.
Bacardit ha insistit que la proposta no planteja moure tots els contenidors de la ciutat, sinó actuar sobre els punts on la proximitat als edificis pugui incrementar les conseqüències d'un incendi. En aquest sentit, ha resumit el criteri de la moció amb una frase: "Seguretat primer i després la proximitat".
Preguntes i precs sobre la Baixada dels Jueus, el Casal Cultural i el Congost
El grup també formularà diversos precs i preguntes. Sobre la Baixada dels Jueus, demanarà explicacions per l'absència de la placa identificativa del carrer, després de les actuacions i troballes arqueològiques que s'hi han produït, i preguntarà si està prevista la seva reposició i si hi haurà noves actuacions de divulgació patrimonial.
En relació amb el Casal Cultural, Junts plantejarà que s'estudiï l'ús del primer pis de l'edifici del carrer de la Mel, actualment buit, per centralitzar-hi els vestits, materials i altres elements de l'entitat que ara es troben repartits en diferents espais.
Pel que fa al Pavelló del Congost, Junts demanarà explicacions sobre el projecte encarregat el 2023 i posteriorment ampliat, abans que el contracte fos resolt per desistiment municipal el 2025. Bacardit vol saber què es va arribar a lliurar, quins costos va tenir el procés i quina documentació pot reutilitzar ara l'Ajuntament per preparar el nou projecte.
Finalment, el grup preguntarà per l'estudi d'alternatives per connectar Les Cots i els Dolors, que el ple havia acordat estudiar el desembre de 2025 i que incloïa, com a mínim, analitzar la possibilitat d'una passera per a vianants. Junts vol saber si l'estudi s'ha fet, quines conclusions té i si s'han comunicat al veïnat.