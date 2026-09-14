Junts i Nacionalista reclamen 140 policies i 300 càmeres arran del crim de Manresa

Avancem Junts pel Canvi, la coordinació formada pels grups municipals de Junts per Manresa i el grup Nacionalista, ha presentat un decàleg de mesures preventives i punitives per reforçar la seguretat a la ciutat arran de l'homicidi de Carles Vilajosana i ha anunciat que proposarà al ple la creació d'una comissió informativa temporal per analitzar les actuacions municipals i els mecanismes de prevenció, seguiment i coordinació previs als fets. El paquet de propostes se centra en mesures de control, vigilància i caràcter sancionador, sense incloure actuacions de prevenció social o intervenció comunitària.
Avancem reclama més policia, videovigilància i una comissió per analitzar què va fallar
Avancem Junts pel Canvi, la formació integrada per Junts per Manresa i el grup municipal Nacionalista, ha comparegut aquest dilluns per fixar la seva posició quinze dies després de la mort violenta de Carles Vilajosana. Els portaveus Ramon Bacardit i Sergi Perramon han explicat que durant aquest temps han mantingut un "silenci prudent" per escoltar la ciutadania, la família i les diferents administracions abans de formular propostes.
Perramon ha assegurat que el debat no s'hauria de centrar en l'origen dels presumptes autors del crim, sinó en les possibles fallades dels sistemes de control i seguiment. "Assenyalar l'origen dels menors és una irresponsabilitat malintencionada", ha afirmat. També ha sostingut que diferents administracions haurien de fer autocrítica per la gestió de menors tutelats, escolaritzats o amb antecedents previs.
Un decàleg centrat en el control i la vigilància
La principal proposta presentada per la coalició és un decàleg de mesures que considera assumibles des de l'àmbit municipal i que reclama que es despleguin de manera prioritària.
La primera és augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins als 140 efectius. També planteja instal·lar un mínim de 300 càmeres de videovigilància als carrers de la ciutat, integrades en una plataforma d'anàlisi intel·ligent de vídeo i complementades amb un sistema de "botó del pànic" perquè la ciutadania pugui alertar els serveis de seguretat.
Entre les altres mesures hi figuren la creació d'una unitat d'intervenció ràpida de la Guàrdia Urbana, l'erradicació dels punts de venda de drogues, la lluita contra les ocupacions d'immobles, l'aplicació integral de l'ordenança de civisme i el desplegament estable d'agents cívics.
La proposta també inclou suspendre la col·laboració institucional amb entitats o col·lectius que promoguin "violència, assetjament o odi", reforçar la inspecció contra el frau en el padró i continuar incrementant la il·luminació pública mitjançant la substitució de l'enllumenat per llum blanca.
El conjunt del decàleg posa l'accent en l'increment de la presència policial, la videovigilància, el control administratiu i les mesures sancionadores. Entre les propostes presentades no hi figuren actuacions relacionades amb la prevenció social, la mediació comunitària, el treball educatiu o la intervenció amb col·lectius vulnerables.
Crítiques a la gestió municipal
Durant la roda de premsa, Bacardit ha assegurat que la ciutadania reclama "seguretat al carrer i responsabilitats" i ha criticat que durant els darrers anys s'hagin prioritzat anuncis i declaracions per damunt de les accions concretes. El portaveu ha defensat que les mesures plantejades depenen exclusivament de decisions municipals i del pressupost local. "No calen més anuncis, ni pamflets, ni victimisme; ens calen accions", ha afirmat.
Una comissió per aclarir què va fallar
A més del decàleg, els dos grups municipals portaran al proper ple municipal -que serà el 24 de setembre- la proposta de crear una comissió informativa temporal per analitzar les actuacions municipals i els mecanismes de prevenció, seguiment i coordinació previs als fets de l'1 de setembre.
Segons Bacardit, la finalitat de l'organisme seria determinar si es van produir mancances institucionals i quines mesures es poden adoptar per evitar situacions similars en el futur. La coalició considera que aquesta és la principal eina de què disposa l'Ajuntament per esclarir possibles responsabilitats i donar resposta a les demandes de la família i d'una part de la ciutadania.
La formació ha avançat que donarà suport a qualsevol iniciativa del govern municipal que vagi encaminada a reforçar la seguretat i aplicar mesures en la línia de les propostes que ha presentat.