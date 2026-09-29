Enric Terencio, candidat del PSC a l'alcaldia de Moià a les eleccions de 2027

L'Agrupació dels Socialistes del Moianès ha acordat proposar Enric Terencio Arisa com a candidat per encapçalar la candidatura del PSC de Moià a les properes eleccions municipals, al maig de 2027. Terencio ha acceptat la proposta amb la voluntat de treballar per construir un projecte socialista de futur per a Moià.
Trajectòria personal i política
Nascut a Moià el 23 de juliol de 1979, Terencio ha estat vinculat a la vida social i cultural del poble, participant en entitats com la Colla Llaç d'Amistat, els Bastoners, Ràdio Moià i Televisió de Moià. Va dirigir Ràdio Moià des del 2005 fins a l'octubre del 2006, quan va deixar el càrrec per evitar incompatibilitats amb la seva activitat política, tot i que hi ha continuat com a locutor. Actualment treballa com a gerent de vendes d'una companyia d'assegurances.
Pel que fa a la trajectòria política, Terencio va ser regidor de l'Ajuntament de Moià durant la legislatura 2007-2011. Amb la creació del Moianès com a comarca l'any 2015, va ser nomenat primer secretari de l'Agrupació dels Socialistes del Moianès, i actualment és membre de l'Executiva de la Federació del Vallès Oriental i Moianès del PSC.
Qüestions de futur per a Moià
Durant la reunió de l'Agrupació dels Socialistes del Moianès també es va abordar la situació política municipal de diversos municipis de la comarca i es van posar sobre la taula diverses qüestions relacionades amb el futur de Moià, entre les quals la regularització del polígon industrial del Prat, la situació del nou sistema de recollida de residus domèstics, els sistemes de mobilitat al municipi i la necessitat d'abordar la pacificació de les zones urbanes de la sortida cap a Manresa. Aquestes qüestions formaran part d'un butlletí informatiu dels Socialistes del Moianès que es distribuirà properament a la comarca.
Agraïment a Susana Tapia
La reunió també va servir per fer un reconeixement a Susana Tapia, regidora de l'Ajuntament de Moià durant les dues darreres legislatures, que ha decidit no continuar en primera línia política per motius personals.