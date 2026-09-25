La Nit de la Recerca de Manresa mostra xifres rècord en inversió en innovació

Manresa ha assolit la xifra rècord de 20,98 milions d'euros d'inversió en projectes i contractes de recerca i desenvolupament durant el 2025. La xifra suposa un salt quantitatiu molt important respecte a la del 2024, quan la inversió es va situar en els 13,586 milions d'euros. Aquesta xifra s'ha donat a conèixer aquest dijous en la Nit de la Recerca de Manresa, que s'ha celebrat al pati de l'Escorxador sota el lema Amb la recerca, fem ciutat.
Estabilització del personal investigador i més publicacions científiques
Aquest increment de la inversió coincideix amb una estabilització del personal investigador, que es manté al voltant de mig miler de persones, de les quals el 57% són dones. Altres dades que també revela l'informe són que les publicacions científiques han augmentat fins a 350 durant el 2025 i que hi havia 179 projectes i contractes d'R+D+I en marxa.
Aquestes dades formen part del recull de l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central (ORCC), una iniciativa de la Biblioteca del Campus Universitat de Manresa (BCUM).
Una taula rodona amb set participants
L'acte central de la Nit de la Recerca de Manresa, celebrat al pati de l'Escorxador, ha consistit en una taula rodona amb la participació de la directora d'Atenció a la Dependència de Sant Andreu Salut, Dolors Fitó; el cap del Servei d'Atenció Primària d'Althaia i investigador principal del projecte PRAISE-U, Josep Maria Vilaseca; la investigadora de l'àrea de Sostenibilitat, Unitat d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat Manresa, Laura Vinadell; el doctor i professor de Podologia de la UVic-UCC, Lluís Miquel Riu; la metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària de la Unitat de Suport a la Recerca Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut, Berta Bertrans; el sotsdirector de Comunicació, Promoció i Recerca de la UPC Manresa, Hernán Anticoi, i el Sales Area Manager de Tallers Ratera, Marc Freixas.
Networking de cloenda
L'acte s'ha clos amb un networking en el marc de la recerca, amb l'objectiu d'establir i mantenir xarxes, intercanviar informació, recursos, oportunitats i suport mutu entre les persones assistents a la Nit de la Recerca a Manresa.