Sant Fruitós abordarà el neuromàrqueting en un nou esmorzar empresarial a Agrocat

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrarà el pròxim 29 de setembre el tercer Esmorzar Empresarial de l'any, una iniciativa que busca afavorir el contacte i l'intercanvi d'experiències entre les empreses del municipi. La jornada tindrà lloc de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del matí a les instal·lacions d'Agrocat, situades al polígon de la Serreta, i inclourà una ponència centrada en el neuromàrqueting i la comunicació amb els clients.
La sessió principal anirà a càrrec d'Andreu Garcia, professional especialitzat en direcció de postvenda d'automoció, processos organitzatius, experiència de client, màrqueting i gestió tècnica. Amb el títol Introducció al neuromàrqueting. I si fos possible?: com decideix el client i com comunicar millor, la ponència oferirà una aproximació pràctica i visual a aquesta disciplina, amb exemples aplicables a la gestió quotidiana de les empreses.
Espai de trobada per al teixit empresarial
A més de la conferència, l'Ajuntament aprofitarà la trobada per informar les empreses assistents dels principals projectes municipals en marxa, presentar noves línies d'actuació i fer balanç de les iniciatives impulsades en matèria de desenvolupament econòmic i de millora dels polígons industrials.
La jornada es tancarà amb un esmorzar networking que permetrà als participants compartir experiències, generar contactes i explorar possibles vies de col·laboració empresarial.
Inscripcions obertes
Des del consistori es convida empresaris, emprenedors i autònoms de Sant Fruitós de Bages a participar en aquesta nova edició dels Esmorzars Empresarials. Per assistir-hi cal confirmar la participació prèviament mitjançant el formulari d'inscripció habilitat per l'organització o bé contactant amb l'Oficina de Promoció Econòmica al telèfon 938 789 702.