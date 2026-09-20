Territori destina 1,6 milions a estabilitzar talussos a les carreteres d'accés a Montserrat

El Departament de Territori ha licitat les obres d'estabilització i protecció d'un conjunt de talussos situats a les carreteres BP-1103 i BP-1121, dues de les principals vies d'accés al monestir de Montserrat. L'actuació compta amb un pressupost de prop d'1,6 milions d'euros i té com a objectiu reforçar la seguretat viària i reduir el risc de despreniments sobre la calçada.
Segons ha informat la conselleria, les obres començaran aquesta tardor i tindran un termini d'execució previst de set mesos. Els treballs afectaran un total de 12 talussos distribuïts al llarg d'uns 4,3 quilòmetres de les dues carreteres.
Actuacions per consolidar els desmunts
El projecte preveu diverses intervencions per millorar l'estabilitat dels vessants i evitar que possibles caigudes de material arribin a la via. Entre les actuacions previstes hi ha tasques de neteja i sanejament dels desmunts, així com treballs de consolidació i estabilització mitjançant sistemes de protecció activa.
En aquest sentit, s'instal·laran malles ancorades als talussos, complementades en alguns punts amb elements de recollida al peu dels vessants per retenir possibles despreniments abans que arribin a la carretera. El projecte també contempla la possibilitat d'executar ancoratges puntuals sense malla associada en aquells indrets on sigui necessari reforçar elements concrets.
Inspecció prèvia sobre el terreny
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que les actuacions es duran a terme "amb solucions tècniques adequades i adaptades a l'entorn". També ha destacat que abans de redactar el projecte s'ha realitzat una "inspecció tècnica detallada" sobre el terreny per determinar les necessitats de cada punt.
Amb aquesta intervenció, el Departament pretén incrementar la seguretat de les carreteres que donen accés a Montserrat, una zona amb un elevat volum de trànsit i on les característiques orogràfiques fan especialment necessari el control dels riscos associats als despreniments de roques i materials.